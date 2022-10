Arsenal en tête avec Reiss Nelson après la blessure de Bukayo Saka

LONDRES — Arsenal a battu Nottingham Forest 5-0 dimanche pour revenir en tête du classement de la Premier League devant Manchester City.

Arsenal a pris les devants dès le début alors que Gabriel Martinelli rentrait chez lui à la cinquième minute, mais les Gunners ont subi un coup dur lorsque l’ailier Bukayo Saka a boité en première mi-temps. Son remplaçant Reiss Nelson a marqué deux buts au début de la seconde période, avant que la fusée de Thomas Partey ne porte le score à 4-0 en une heure. Martin Odegaard a ensuite mis de la brillance sur le score à la 78e minute.

Connor O’Halloran d’ESPN a une réaction et une analyse de l’Emirates Stadium.

Réaction rapide

1. Nelson revendique sa demande pour aider à remplacer Saka blessé

Reiss Nelson a inscrit deux buts et une passe décisive en huit minutes après son entrée en jeu. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Saka a commencé le match dans une forme exceptionnelle, prouvant une menace constante sur le côté droit, mais l’ailier anglais a atterri maladroitement sous un rude défi de l’arrière gauche de Forest Renan Lodi à la 17e minute qui l’a fait boiter jusqu’à la ligne de touche. Pendant un moment, il a semblé que cela n’avait peut-être été qu’une frayeur, mais il est redescendu peu de temps après et un membre de l’équipe médicale d’Arsenal s’est dirigé vers le manager Mikel Arteta pour l’informer que Saka devait être remplacé.

L’international anglais, qui anticipe la Coupe du monde le mois prochain, a beaucoup joué au football cette saison. Il a débuté dans tous les 11 matchs précédents d’Arsenal en Premier League cette saison, sauf un, et a fait des apparitions dans les cinq matchs de la Ligue Europa, avec sa créativité et son dynamisme l’un des piliers sur lesquels le revirement d’Arteta a été construit. Et donc, le choix de remplacement d’Arteta était significatif.

Nelson, qui n’avait pas joué une minute en Premier League cette saison, a obtenu le feu vert – devant l’adolescent brésilien Marquinhos et la signature estivale de 35 millions d’euros Fabio Vieira – et il a livré avec style. Nelson a volé la vedette en seconde période avec un premier but bien marqué avant d’en ajouter un deuxième quelques instants plus tard alors qu’il arrivait au bon moment pour pousser à la maison un centre de Gabriel Jesus. C’était un choix de remplacement intéressant, compte tenu des récents séjours du joueur de 22 ans en prêt à Hoffenheim et Feyenoord, mais qui a porté ses fruits.

L’étendue de la blessure de Saka n’est pas claire, mais s’il manque un certain temps, Arsenal aura besoin de Nelson pour continuer à fournir plus de performances comme il l’a fait en seconde période.

2. Arsenal “réinitialisé” avec style après l’effondrement du PSV

Arteta avait l’air un peu abattu après la défaite en milieu de semaine contre le PSV en Ligue Europa et a parlé de la nécessité d’une “réinitialisation”. Les Gunners s’étaient frayé un chemin vers trois victoires contre Bodo / Glimt, Leeds United et le PSV, puis avaient chuté à un rare match nul 1-1 contre Southampton avant de s’effondrer 2-0 contre le PSV lors du match retour.

Ainsi, face à une équipe de Forest toujours en effervescence après une victoire bouleversée contre Liverpool, il était temps pour Arsenal de montrer la nouvelle mentalité dont ses joueurs ont parlé toute la saison. Et il n’a fallu que quelques minutes pour l’afficher.

L’équipe d’Arteta était en avance dans les cinq minutes alors que Martinelli se dirigeait vers une superbe livraison de Saka. Le doublé rapide de Nelson en seconde mi-temps a essentiellement mis le match au lit avant que le milieu de terrain Partey n’entre dans l’action avec une superbe frappe du bord de la surface. Arsenal a marqué un cinquième grâce à une fusée du pied gauche d’Odegaard à la 78e minute.

En vérité, Arsenal n’a jamais semblé troublé en défense et ses efforts offensifs ont été beaucoup plus cliniques que les semaines précédentes. La réinitialisation demandée par Arteta a été dûment livrée.

Une victoire confortable sur Forest pourrait être considérée comme un répit bien mérité pour une équipe qui avait commencé à avoir l’air un peu blasée. Ensuite, ils doivent parfaire leur groupe de la Ligue Europa avec une victoire sur le FC Zurich, puis affronter Chelsea et les Wolves lors de leurs deux derniers matchs de Premier League avant la Coupe du monde. Des victoires là-bas signifieraient qu’Arsenal entrerait dans la pause en haut du tableau et garantirait que son excellent début de saison reste fermement intact.

S’ils espèrent un défi pour le titre, il sera essentiel de rester le plus possible devant Manchester City au cours des prochains mois.

3. La forêt doit corriger la forme… et les objectifs

Les dépenses de transfert record de Forest et sa forme torride en Premier League offrent une vision saisissante. L’équipe nouvellement promue a recruté 23 joueurs cet été avec plus de 150 millions de livres sterling de dépenses, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Une course lamentable les a laissés au bas du tableau avec seulement deux victoires – contre West Ham en août et contre Liverpool le week-end dernier.

Il est peut-être difficile de juger Forest lors des matchs contre Liverpool et Arsenal où ils étaient toujours censés avoir du mal, mais la nature de la défaite 5-0 de dimanche inquiétera le manager Steve Cooper. Un but tardif de Brennan Johnson contre Everton est leur seul but à l’extérieur jusqu’à présent cette saison. Le City Ground n’a pas non plus été une véritable forteresse.

Il brosse un sombre tableau. Le fait que le club ait limogé son responsable du recrutement George Syrianos et le responsable du scoutisme Andy Scott plus tôt ce mois-ci indique un été de regrets, et cela a été dévoilé aux Emirats alors que deux de leurs arrivées de renom de cette période – Jesse Lingard et Morgan Gibbs-White – ont fait des performances piétonnes.

Cela doit maintenant être mis dans le passé : l’équipe est ce qu’elle a jusqu’en janvier au moins, et elle doit reprendre le chemin de la survie.

Notes des joueurs

Arsenal: Ramsdale 6, Gabriel 7, Saliba 7, Tomiyasu 7, White 7, Partey 8, Xhaka 8, Odegaard 8, Gabriel Jesus 8, Gabriel Martinelli 7, Saka 7.

Remplaçants : Nelson 9, Tierney N/A, Nketiah N/A, Soares N/A, Viera N/A.

Forêt: Henderson 6, McKenna 5, Cook 5, Lodi 6, Aurier 5, Freuler 6, Kouyate 6, Yates 6, Awoniyi 5, Lingard 5, Gibbs-White 5.

Remplaçants : Johnson 6, Dennis 6, Worrall N/A, O’Brien N/A, Williams N/A.

Arsenal a rendu hommage au défenseur prêté Pablo Mari, qui a été poignardé en Italie plus tôt cette semaine. John Walton/PA Images via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Reiss Nelson

Malgré sa petite stature, la sortie de Saka à la 27e minute a laissé de grosses bottes à remplir, et Nelson a passé le test avec brio. C’était sa première apparition en Premier Leaue cette saison et le joueur de 22 ans pourrait s’avérer être une doublure intéressante si Saka manquait de temps.

Le pire : Jesse Lingard

L’ancien international anglais a fait très peu dans ce qui aurait pu être le genre de jeu de contre-attaque où il prospère habituellement. Le manager Steve Cooper l’a remplacé après 56 minutes, et il n’a pas été manqué.

Faits saillants et moments marquants

Arsenal a pris les devants grâce à la tête de Martinelli.

Arsenal ne perd PAS de temps. Gabriel Martinelli était +470 pour mettre le premier à la maison.

Puis Saka s’est blessé, ce qui a retenu le souffle des fans d’Angleterre et d’Arsenal.

Le remplaçant Nelson a fait valoir ses arguments pendant plus de minutes avec deux buts.

Partey et Odegaard ont ensuite fait deux merveilleux efforts pour rendre les choses sûres.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Nelson, l’ailier d’Arsenal: “C’était incroyable, vous savez, nous avons eu un démarrage un peu lent après le but, mais tout le monde est entré dans le match et c’était génial de jouer. Je n’aurais pas pu faire beaucoup mieux que ça après mon entrée en jeu. Ravi avec les buts et la passe décisive. Je me suis entraîné pour ma chance et je l’ai eue et j’ai fait de mon mieux pour la saisir.”

Sur la blessure de Saka, il a ajouté : “Bien sûr, c’est une énorme honte pour Arsenal et la nation et nous allons vérifier maintenant et voir comment il va. C’est un super garçon et c’est super de l’avoir dans l’équipe. Nous essayons juste de bien faire pour le gaffer et l’équipe. Nous sommes au top maintenant et c’est bien, j’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout.

Statistiques clés (via ESPN Stats & Info)

– À l’approche de dimanche, Arsenal, Manchester City et Lens étaient les seules équipes à avoir remporté chacun de leurs matchs de championnat à domicile dans les 5 meilleures ligues européennes.

– Arsenal cherchait à commencer la saison de Premier League avec 6 victoires à domicile pour la première fois depuis 2017-18, lorsqu’il avait remporté les 7 premiers matchs à domicile de la saison.

– Martinelli a marqué son 5e but de la saison lors de son 12e match… il a marqué 6 buts en 29 apparitions la saison dernière.

– Arsenal n’a accordé que 3 buts en première mi-temps cette saison… seuls Newcastle, le PSG, Rennes, l’Atalanta et la Lazio en ont accordé moins dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison (2 chacun.)

– Nelson a marqué son premier but en Premier League depuis le 15 juillet 2020 (contre Liverpool.) Et en a obtenu un autre peu de temps après.

– Nelson a marqué son 2e doublé en carrière au niveau du club et le premier depuis octobre 2018 avec Hoffenheim (en prêt) en Bundesliga.

– Forest n’a marqué qu’un seul but en 7 matchs à l’extérieur jusqu’à présent, en concédant 19.

– Gabriel Jesus n’a peut-être pas marqué aujourd’hui, mais il a marqué 13 buts en Premier League depuis le début de la saison dernière, le troisième meilleur joueur après Kevin De Bruyne (17) et Mohamed Salah (16).

Suivant

Arsenal: Les Gunners se rendront à Chelsea le week-end prochain à 7 h HE. Ils accueillent Brighton dans la Coupe EFL en milieu de semaine, puis leur dernier match avant la Coupe du monde est contre les Wolves, 19e, le 12 novembre à 14 h 45 HE.

Forêt de Nottingham : Après quelques voyages difficiles à l’extérieur, Forest est à domicile pour ses trois prochains matchs. Ils affronteront ensuite Brentford et Crystal Palace en Premier League et accueilleront Tottenham en Coupe EFL entre les deux.