Arsenal est en pourparlers pour amener une nouvelle recrue sérieuse à l’Emirates Stadium.

Les Gunners sont toujours invaincus en Premier League, battant le champion sortant Manchester City 1-0 à l’Emirates Stadium dimanche, mettant ainsi fin à un record de 12 défaites consécutives en championnat contre leur équipe de bogey. L’équipe de Mikel Arteta a été chaleureusement félicitée pour son plan de match, alors que le coach basque a amélioré son mentor Pep Guardiola pour la deuxième fois consécutive après le Community Shield d’août.

Le résultat était d’autant plus impressionnant que Bukayo Saka n’a pas joué et que finalement le vainqueur du match, Gabriel Martinelli, a commencé le match sur le banc – mais un ajustement tactique apporté par Arteta a peut-être donné un énorme indice sur l’avenir de ce à quoi ressemblera son équipe. .

Arsenal a mis fin à un misérable bilan contre Manchester City ce week-end (Crédit image : Getty Images)

Gabriel Jesus figurait sur l’aile droite d’Arsenal, poursuivant une tendance selon laquelle le Brésilien était déployé largement plutôt que centralement. Cette décision est intrigante, étant donné que Discussion en équipe lient désormais plus fortement que jamais Ivan Toney à un changement de capital entre les deux pays.

Le rapport affirme que les « dernières conversations entre les deux parties [have been] Cela s’est produit il y a à peine quelques jours », l’attaquant de Brentford devrait bientôt quitter le club. Chelsea et Tottenham sont également intéressés.

La légende de Highbury, Ian Wright, a évoqué cette décision, affirmant que l’international anglais est la pièce manquante du puzzle pour son ancienne équipequi ont manqué de puissance de feu de la part de leurs attaquants traditionnels ces dernières semaines.

Jesus est assisté à l’avant-centre par Eddie Nketiah et Kai Havertz comme options au milieu, mais le trio n’a réussi que quatre buts cette saison au total. Leandro Trossard et Martinelli peuvent tous deux y jouer ; Arsenal a vendu Folarin Balogun, diplômé de l’académie, cet été.

Ivan Toney est lié à Arsenal (Crédit image : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

On pense que Toney vaut environ 80 millions de livres sterling pour Brentford, après avoir marqué 63 en 111 apparitions pour les Bees après avoir rejoint pour seulement 5 millions de livres sterling de Peterborough United en 2020.

Le joueur de 27 ans est apprécié par Marché de transfert vaudra 35 millions d’euros.

