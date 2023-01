Arsenal en pourparlers sur Leandro Trossard de Brighton

Arsenal est en pourparlers pour signer l’ailier de Brighton Leandro Trossard après avoir raté Mykhailo Mudryk, ont déclaré des sources à ESPN.

Trossard veut quitter Brighton après s’être brouillé avec le manager Roberto De Zerbi, et des sources ont déclaré à ESPN que le club exigeait entre 20 et 25 millions de livres sterling.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’ailier n’a plus que six mois sur son contrat à Brighton, bien que le club ait la possibilité de prolonger son contrat d’un an.

Les rivaux du nord de Londres, Tottenham Hotspur, sont également intéressés, ont déclaré des sources à ESPN, tandis que Chelsea surveillerait la situation.

Arsenal avait passé une grande partie de la fenêtre de transfert de janvier à poursuivre l’ailier du Shakthar Mudryk, mais a été refusé lorsqu’il a signé pour Chelsea dans le cadre d’un contrat de 100 millions d’euros à la place.

Torssard a marqué sept buts en 16 matchs de Premier League avec Brighton jusqu’à présent cette saison. Il a également participé aux trois matchs de la Belgique lors de la Coupe du monde 2022. Cependant, son succès au club s’est détérioré depuis que De Zerbi a remplacé Graham Potter en septembre.

Lundi, De Zerbi a confirmé qu’il n’était pas satisfait de “l’attitude” de Trossard et de son “comportement”.

“Leandro connaît très bien mon opinion. La dernière séance d’entraînement avant le match de Middlesbrough, quand il a compris qu’il ne jouerait pas, il a quitté la séance sans rien me dire et ce n’est pas bon”, a déclaré De Zerbi.

“Le lundi [last week]j’ai parlé avec lui et je lui ai expliqué que je n’aimais pas cette attitude, ce comportement.

“Il sait très bien s’il veut jouer avec Brighton avec moi, il doit travailler dur, il doit courir, il doit être dans le bon sens car nous ne sommes pas une grande équipe, un Real Madrid, Barcelone ou un autre grand , grande équipe. Nous sommes Brighton et nous avons besoin de joueurs qui travaillent comme les autres joueurs.”