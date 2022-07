Arsenal en pourparlers sur le transfert d’Oleksandr Zinchenko après la rebuffade de Martinez

Par Ben Brown









Arsenal a pivoté vers le défenseur de Manchester City Oleksandr Zinchenko après que Manchester United les ait apparemment propulsés au poste sur un accord pour Lisandro Martinez cet été.

Les Gunners tenaient à attirer le défenseur de l’Ajax dans le nord de Londres, mais l’arrivée de Manchester United avec des fonds supplémentaires et l’ancienne connexion d’Erik ten Hag signifiaient que Mikel Arteta et co. étaient toujours prêts à mener une bataille perdue d’avance.

Manchester United conclut l’accord avec Lisandro Martinez : une nouvelle série de pourparlers est prévue aujourd’hui avec l’Ajax pour parvenir à un accord complet pour 50 millions d’euros plus des suppléments, après la réunion d’Amsterdam. Les modalités de paiement, l’une des dernières étapes. 🔴🇦🇷 #MUFC Lisandro a fait son choix : Manchester United. pic.twitter.com/Z8U8bK9CDN — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 14 juillet 2022

À la suite de cette rebuffade, il semble que les Gunners se soient de nouveau concentrés sur un joueur que Mikel Arteta connaît bien depuis son passage à Manchester City sous la forme de la star ukrainienne Zinchenko.

Zinchenko en mouvement?

Selon le fiable David Orsteinles Gunners travaillent sur un mouvement pour le défenseur polyvalent, qui peut jouer à l’arrière gauche, au milieu de terrain central et en tant que n ° 10 à un haut niveau.

Le joueur de 25 ans aimerait échanger Manchester contre un temps de jeu accru, souvent considéré comme une option de deuxième choix par Pep Guardiola, bien qu’il ne soit pas clair où il s’intégrerait à Arsenal.

Les deux clubs sont en pourparlers sur un accord, et “on pense que City est prêt à sanctionner la vente du joueur de 25 ans si leur évaluation est respectée”, dans la même veine que Raheem Sterling et Gabriel Jesus sont tous deux partis cet été. et Nathan Ake est apparemment prêt à suivre.

Cependant, cela ne s’est pas encore produit et on ne sait pas combien Manchester City exigerait de son défenseur polyvalent. Néanmoins, c’est une option qu’Arsenal explore après sa déception de Martinez.

