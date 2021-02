Arsenal est en pourparlers avec Schalke 04 sur un accord pour Shkodran Mustafi, ont déclaré des sources à ESPN.

La partie nord de Londres tient à décharger l’arrière central, mais on pense qu’elle veut des frais pour conclure l’accord le dernier jour de la fenêtre de transfert.

Une source a déclaré à ESPN « ce n’est pas un grand nombre », Arsenal étant censé être prêt à faire des affaires pour environ 2-3 millions d’euros. Mustafi n’a commencé que six fois toutes compétitions confondues cette saison et n’a pas encore joué une seule minute en Premier League.

Le joueur de 28 ans en est aux six derniers mois de son contrat et est prêt à retourner dans son pays natal pour ressusciter sa carrière après avoir rejoint Arsenal depuis Valence pour 35 millions de livres sterling en 2016.

Schalke tient à trouver un remplaçant à Ozan Kabak, qui se rapproche d’un transfert à Liverpool. Les champions en titre de la Premier League devraient payer des frais de prêt – apparemment de l’ordre de 2,5 millions de livres sterling – pour signer Kabak jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat cet été.

Liverpool est également sur le point de conclure un accord avec le défenseur central de Preston North End Ben Davies, selon des sources ESPN.

Pendant ce temps, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il n’espérait pas de « mauvaises surprises » alors que son équipe travaillait à conclure plusieurs accords tardifs avant la date limite de lundi.

Arsenal est à la recherche d’un arrière gauche de secours avec Patrick van Aanholt de Crystal Palace et Ryan Bertrand de Southampton, car les deux joueurs sont en rupture de contrat dans leurs clubs respectifs cet été.

Le déménagement dépendra en partie du déchargement d’Ainsley Maitland-Niles, qui attire des intérêts sur les prêts de Southampton et de Leicester City, tandis que le club est également ouvert à permettre à Reiss Nelson et Joe Willock de partir si des accords appropriés peuvent être trouvés.

Arteta était timide sur les détails lors d’une conférence de presse lundi matin.

« [Deadline day] c’est ce que c’est, du moins quand on sait ce que l’on veut faire, ce que l’on veut réaliser, c’est plus facile », a-t-il dit.« J’espère que nous n’aurons pas de mauvaises surprises et que nous pourrons contrôler ce que nous voulons faire. «