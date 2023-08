Arsenal en pourparlers avec la superstar de Barcelone dans une énorme déclaration d’intention pour mettre fin à la fenêtre: rapport

Arsenal devrait s’entretenir avec une superstar de Barcelone dans le cadre d’un accord qui pourrait le voir devenir favori pour le titre de Premier League.

Les Gunners ont commencé la saison en force, remportant leurs deux premiers matchs et Mikel Arteta semble avoir conclu la signature de joueurs pour le moment, en se concentrant sur le déplacement du bois mort. Kieran Tierney et Folarin Balogun sont deux stars qui ont jusqu’à présent été exclues des équipes de la journée, Arsenal espérant récolter plus de 60 millions de livres sterling grâce à la paire.

Mais avec peu de profondeur derrière Bukayo Saka sur l’aile droite, ils pourraient constituer une réserve dans ce domaine, si suffisamment de capitaux étaient levés.

Bukayo Saka n’a pas de remplaçant naturel dans l’équipe d’Arsenal (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

FootballTransferts ont fait l’incroyable affirmation selon laquelle Arsenal allait entamer des discussions avec Jorge Mendes sur la possibilité qu’Ansu Fati rejoigne le club.

Fati ne veut pas quitter Barcelone, mais l’équipe catalane souhaite collecter des fonds elle-même – et le rapport affirme que l’agent Mendes et le président du Barça, Laporta, tenteront de persuader le joueur de 20 ans que quitter la Liga est dans son meilleur intérêt. .

Fati partirait probablement en prêt en premier, Barcelone souhaitant au moins réduire la masse salariale, bien qu’ils évaluent le diplômé de La Masia à environ 50 millions de livres sterling.

Malgré les suggestions de Fati, il reste extrêmement improbable qu’Arsenal bouge pour la starlette pour le moment. Il y a d’autres domaines de l’équipe qui semblent beaucoup plus urgents, avec le défenseur Jurrien Timber absent pour la saison en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur et un successeur à long terme à Thomas Partey, 30 ans, toujours incertain.

Ansu Fati de Barcelone intéresse Mikel Arteta (Crédit image : Getty Images)

Arteta a refusé d’exclure d’autres signatures, mais comme les Gunners ont du mal à vendre leurs joueurs marginaux, les nouvelles signatures devront peut-être être suspendues pour le moment.

Fati est valorisé 35 M€ par Marché de transfert.

