Arsenal en meilleure position que Manchester City, déclare Pep Guardiola avant Community Shield

Arsenal détient un avantage avant le Community Shield sur Manchester City en raison du calendrier chargé du triple vainqueur lors de la dernière ligne droite de la saison dernière, a déclaré vendredi le manager Pep Guardiola.

City a fait face à une saison épuisante grâce à ses succès en Ligue des champions et en FA Cup, tandis qu’Arsenal a eu une campagne moins chargée et poursuivait l’équipe de Guardiola pour le titre de Premier League.

City, qui a remporté son premier titre en Ligue des champions en juin, entamera sa saison 2023-24 contre le finaliste Arsenal dimanche lors du traditionnel lever de rideau de la saison de Premier League.

« La situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons terminé (la saison dernière) deux semaines plus tard qu’Arsenal et nous commençons (cette saison) deux semaines plus tard. Donc, nous ne sommes pas au mieux », a déclaré l’Espagnol aux journalistes.

« Nous avons du mal à redémarrer chaque saison mais ça va, et j’espère que notre mentalité pourra nous aider à être là et à concourir. »

A LIRE AUSSI | Man City attend avec impatience Arsenal, finaliste de la ligue, pour le FA Community Shield

L’Arsenal du manager Mikel Arteta cherche à combler l’écart au sommet de la ligue, et Guardiola pense que l’équipe du nord de Londres a recruté des joueurs qui pourraient entrer directement dans la formation de départ.

Les signatures du milieu de terrain anglais Declan Rice de West Ham United, Kai Havertz de son rival Chelsea et du défenseur Jurrien Timber de l’Ajax Amsterdam ont renforcé le noyau d’Arsenal.

« Rice a décidé d’aller à Arsenal, je lui souhaite tout le meilleur. C’est un gars vraiment sympa, pour l’équipe d’Angleterre, il est important. Arsenal a acheté un très bon joueur », a déclaré Guardiola.

« Ils n’ont pas acheté de joueurs pour agrandir l’équipe, ils ont acheté des joueurs débutants. Je ne pouvais pas m’attendre à quelque chose de différent. »

Guardiola a réitéré son désir de garder le défenseur anglais Kyle Walker, qui a encore un an sur son contrat avec City, au milieu de l’intérêt des géants allemands du Bayern Munich.

Bernardo Silva est un autre des joueurs clés de Guardiola qui est lié à un éloignement du club, les champions de la Liga de Barcelone étant signalés comme des prétendants potentiels pour le milieu de terrain portugais.

« Kyle et Bernardo, que puis-je dire ? Ils sont si importants pour nous. On les veut, (alors) on va tout faire (pour les garder). Nous voulons que (Silva) reste parce qu’il veut rester », a déclaré Guardiola.

« Les (situations) de ces deux joueurs sont difficiles – nous avons déjà perdu deux joueurs incroyables. Ils ont marqué des buts dans les grands matchs importants. Perdre Kyle et Bernardo serait si difficile. Nous ferons tout pour les garder. »

Guardiola a déclaré que le défenseur croate Josko Gvardiol, qui devrait rejoindre City en provenance du club de Bundesliga RB Leipzig, subissait son examen médical.

« Gvardiol, quel beau nom de famille il a !… Tout le monde sait qu’il est ici. J’espère que nous pourrons conclure l’affaire dans les prochaines heures ou les prochains jours », a-t-il déclaré.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)