Arsenal en contact avec la Juventus pour une vente d’étoiles de 45 millions de livres sterling: rapport

Arsenal a été approché par la Juventus pour la vente de l’une de ses plus grandes stars cet été.

Les Gunners poursuivent des accords pour un certain nombre de cibles, avec Declan Rice considéré comme le transfert prioritaire cet été – mais il y aura aussi des sorties. Mikel Arteta a beaucoup de joueurs marginaux qui devront trouver de nouveaux clubs cet été.

Granit Xhaka a été présenté pour un transfert avec le Bayer Leverkusen intéressé – et maintenant son partenaire de milieu de terrain des trois dernières années semble également partir.

Granit Xhaka d’Arsenal semble partir (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Selon le journaliste italien Fabrice RomanoArsenal a reçu des contacts des géants italiens de la Juventus concernant la vente potentielle de Thomas Partey, qui a rejoint le club en tant que l’une des premières recrues d’Arteta il y a trois ans.

Romain États que les clubs saoudiens ont également été en contact, offrant 40 millions d’euros en trois versements. Il semble maintenant probable que Rice pourrait bien remplacer le Ghanéen.

Partey a été l’un des joueurs les plus importants d’Arteta au cours des deux dernières années – mais son séjour dans le nord de Londres n’a pas été facile. L’ancien homme de l’Atletico Madrid a eu un certain nombre de problèmes de blessures qui l’ont empêché de se développer sous un maillot rouge et blanc et vers la fin de la saison 2022/23, il a perdu sa place dans l’équipe.

Jorginho est entré dans la brèche après les mauvaises performances de Partey lors du rodage d’Arsenal – et avec les Londoniens du nord qui poursuivraient également Romeo Lavia de Southampton, il pourrait y avoir deux nouveaux milieux de terrain en compétition pour la place de n ° 6 la saison prochaine.

Thomas Partey semble terminer son séjour de trois ans dans le nord de Londres (Crédit image : images Getty)

Partey a maintenant 30 ans. Avec un contrat qui expire dans deux ans, c’est maintenant le moment idéal pour les Gunners de le faire partir.

Le milieu de terrain est évalué à 35 millions d’euros par Marché des transferts.

Plus d’histoires d’Arsenal

Les nouvelles sur les transferts d’Arsenal s’intensifient cet été, alors que les Gunners poursuivent quatre grandes stars pour commencer la fenêtre.

Declan Rice est presque terminé, selon les rapports. La star de l’Ajax, Jurrien Tmber, est sur la liste restreinte, avec Romeo Lavia de Southampton. L’ancien artilleur Jérémie Aliadière s’est expliqué en exclusivité sur FFT pourquoi Kai Havertz est également nécessaire en tant que signature.

Thomas Partey est lié à l’Arabie saoudite, bien que Kieran Tierney puisse rester après tout, après des discussions avec Mikel Arteta.