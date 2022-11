Arsenal élève Edu au poste de directeur sportif après son succès

Arsenal a promu Edu au poste de directeur sportif du club vendredi. Auparavant, le Brésilien occupait le poste de directeur technique à Arsenal.

La différence entre directeur sportif et directeur technique est ce que supervise Edu. Dans son rôle précédent, Edu a joué un rôle clé dans les transferts impliquant les équipes masculines et féminines. Maintenant, Edu ajoute l’académie à sa collection de contrôle à Arsenal.

Arsenal est sûrement satisfait du travail qu’Edu fait avec la première équipe. Les transferts audacieux de l’équipe à l’été 2021 semblaient être un pari. La saison dernière, les ajouts de Ben White, Takehiro Tomiyasu, Aaron Ramsdale et Martin Ødegaard ont fait d’Arsenal la plus jeune équipe de la ligue. Non seulement l’équipe a payé cher en termes d’argent, mais l’équipe a connu des difficultés au début.

Cependant, Arsenal a montré des promesses incroyables dans les dernières étapes de 2021/22. Malgré une cinquième place en championnat, les bases existaient.

Cela s’est poursuivi dans le présent. Arsenal est actuellement en tête du classement de la Premier League, avec des victoires décisives sur Liverpool, Chelsea et Tottenham. Après 14 matches de championnat, Arsenal affiche 12 victoires et un nul. La seule défaite de la campagne est survenue à Manchester United.

Une grande partie de cela découle des signatures clés d’Arsenal. Gabriel Jesus s’est peut-être légèrement calmé, mais il est toujours essentiel pour les Gunners. L’Ukrainien Oleksandr Zinchenko a été une révélation à l’arrière, une position avec laquelle Arsenal lutte contre les blessures.

Edu : directeur sportif à Arsenal

Fait intéressant, Edu est le tout premier directeur sportif d’Arsenal. Bien sûr, il conserve ses rôles de son poste de directeur technique. Il ajoute simplement l’académie pour plus de surveillance.

Selon Mail Sport, d’autres clubs ont exprimé leur intérêt à intégrer Edu dans leur équipe. Cela témoigne des réalisations d’Edu pour ramener Arsenal à la gloire.

Edu, en tant que joueur, faisait partie des Arsenal Invincibles de 2003/04. Bien que la saison sans défaite ne soit pas possible cette campagne, Arsenal s’est positionné pour concourir contre Manchester City pour un titre.

PHOTO : IMAGO / PA Images