Arsenal écrase Brighton pour prendre sept points d’avance

Arsenal a battu Brighton 4-2 lors d’un match divertissant au stade Amex le dernier jour de l’année samedi soir.

Cette victoire signifiait que les Gunners entamaient la nouvelle année avec une avance de 7 points en tête du classement sur les champions en titre de Manchester City qui étaient détenus par Everton à domicile plus tôt dans la soirée.

Arsenal déferle vers une avance rapide

Bukayo Saka a donné l’avantage aux Gunners à la deuxième minute après avoir contrôlé le ballon dans la surface de réparation avec une touche habile, puis terminé avec aplomb.

Arsenal aurait pu mener 3-0 dans les 7 premières minutes si le gardien de but de Brighton, Robert Sanchez, n’avait pas empêché Oleksandr Zinchenko, puis Eddie Nketiah a tiré à 12 mètres à peine.

Brighton s’est finalement installé dans le match avec une possession soutenue, mais a à peine testé Aaron Ramsdale dans le but adverse.

Martin Odegaard a donné aux visiteurs une avance de 2-0 à la 39e minute malgré une mauvaise frappe après un corner, mais le ballon a touché le sol puis a rebondi sur tout le monde dans la surface de réparation pour toucher le fond du filet.

Nketiah a fait 3-0 deux minutes après la reprise alors que Thomas Partey a trouvé Gabriel Martinelli sur le flanc gauche qui a conduit un centre bas dans la surface de réparation.

Le ballon a balayé Sanchez qui n’a pas pu tenir le coup et Nketiah a réagi le plus rapidement pour renvoyer le ballon dans un filet vide.

Brighton a cependant pris son envol dans le jeu et a été récompensé par un but à lui en 65e minute après que Kaoru Mitouma ait bouclé une magnifique finition du pied droit au-delà de Ramsdale après avoir été mis en place par Pascal Gross après une merveilleuse interaction entre les locaux.

Cependant, tout espoir d’un retour des hôtes a été rapidement étouffé six minutes plus tard alors qu’Odegaard jouait dans un ballon traversant étonnant pour mettre Martinelli au but et le Brésilien avait de la chance de son côté alors que son tir traversait directement Sanchez dans le vide Brighton net. .

L’adolescent Evan Ferguson a marqué son premier but en championnat pour l’équipe locale afin de réduire le déficit et de préparer les 10 dernières minutes nerveuses pour les hommes de Mikle Arteta. Mitoma a encore marqué à la 89e minute mais VAR l’a noté après que les rediffusions aient montré que le talon de l’ailier était hors-jeu dans la préparation du but.

Arsenal a tenu six minutes de temps additionnel pour remporter une nouvelle victoire impressionnante et l’équipe londonienne est en tête du classement avec 43 points en 16 matchs.

Les Gunners accueillent la troisième place de Newcastle mardi soir prochain tandis que Brighton se rend dans le Merseyside pour affronter Everton le même soir.

Crédit photo : IMAGO / PA Images