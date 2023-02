Arsenal échoue au test physique à Everton; Dyche a un impact

LIVERPOOL – Le but de James Tarkowski à la 60e minute a assuré une victoire 1-0 au nouveau manager d’Everton Sean Dyche et a porté un coup dur aux espoirs de titre d’Arsenal.

Les leaders de la ligue n’avaient pas perdu en Premier League depuis une défaite 3-2 à Manchester United en septembre, mais ils n’ont pas réussi à égaler Everton pour un combat ou un engagement à Goodison Park. Et la tête de Tarkowski a suffi à contraindre Arsenal à une quatrième défaite lors de ses cinq derniers matchs à Everton.

Réaction rapide

1. Arsenal échoue au test physique à Everton

Arsenal doit s’endurcir s’il veut remporter le titre de Premier League, cette défaite mettant en évidence des échecs inquiétants pour les Gunners.

Malgré le talent évident de l’équipe de Mikel Arteta, Everton a montré que lorsqu’un match se réduit à une bataille d’engagement et d’endurance physique, Arsenal peut être pris en défaut.

Ayant joué pour Everton et expérimenté la foule de Goodison Park, Arteta aura su ce qui attendait son équipe dans ce match. Lorsque les temps sont durs, Everton revient à la mise au rebut pour les points et à rallier les fans avec des tacles robustes et des courses à couper le souffle pour revenir en arrière.

Les meilleures équipes savent comment gérer une telle approche – elles résistent au défi physique et gagnent en supériorité avec leur qualité supplémentaire. Mais Arsenal ne l’a pas fait et a permis à Everton de gagner en confiance à chaque défi 50-50. Ben White, Granit Xhaka et Gabriel Martinelli étaient les principaux coupables lorsqu’il s’agissait de permettre à leur adversaire de gagner la bataille physique, mais Martin Odegaard et Eddie Nketiah ont également été distraits par l’approche d’Everton.

Le but d’Everton était un exemple d’Arsenal trop facilement battu dans une situation physique, avec James Tarkowski plus déterminé que quiconque à remporter la tête alors qu’il dépassait Odegaard pour hocher la tête.

Les précédents défis du titre d’Arsenal ont échoué parce que l’équipe a exposé son centre souple lors de matchs difficiles à l’extérieur, donc Arteta doit s’assurer que cette performance était unique.

La finition d’Arsenal les a laissé tomber et ils n’ont pas eu le combat pour égaler leurs adversaires. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

2. Dyche exigeant a un impact instantané

Dyche a déjà eu un effet galvanisant sur son équipe d’Everton, bien qu’il n’ait été officiellement nommé entraîneur que lundi dernier. L’effet Dyche était évident tout au long de ce match.

L’ancien patron de Burnley a toujours été une présence dominante sur la ligne de touche tout au long de son séjour à Turf Moor, mais il semble qu’il ait mis en place des mesures d’urgence lors de son premier match en tant que manager d’Everton en portant son interaction avec les joueurs à un nouveau niveau.

Dyche exhortait constamment ses joueurs depuis la zone technique, à la fois d’un point de vue tactique, mais aussi avec des applaudissements de motivation ou un geste du pouce levé lorsqu’un joueur avait appuyé avec intention ou produit un gros tacle ou une passe.

Son prédécesseur, Frank Lampard, était moins démonstratif sur la ligne de touche et son équipe était parfois trop passive. Il est peu probable que cela se produise sous Dyche et c’était comme si le nouveau patron savait qu’il devait être une présence visible et dominante pour garder ses joueurs concentrés sur le travail.

Dyche a été injustement catalogué en tant que manager qui joue au football de base à long ballon. C’est un opérateur plus intelligent qu’on ne le croit et Everton s’améliorera sous lui. Mais contre Arsenal, c’était une approche simple. Une formation 4-5-1, remplie de gros joueurs et un tiers défensif bondé.

Lampard était moins enclin à jouer de cette façon, mais ses équipes étaient trop ouvertes et Everton en a souffert. Avec Dyche, ils seront difficiles à battre, engagés et auront désormais de bien meilleures chances d’éviter la relégation.

Le nouveau patron d’Everton, Sean Dyche, a commencé son mandat avec une victoire inattendue. Clive Brunskill/Getty Images

3. Bataille pour le titre et la relégation ouverte

Ce résultat aura de grandes implications aux deux extrémités de la table. La première défaite d’Arsenal en championnat depuis septembre a donné à Manchester City la chance de revendiquer la première place lors de son voyage aux Emirats le 15 février, tandis qu’Everton est désormais hors des trois derniers après une première victoire depuis octobre.

Lorsque Dyche a été nommé la semaine dernière, seul le fan d’Everton le plus optimiste – et l’optimisme est faible ici depuis un certain temps – aurait soutenu le nouveau patron pour obtenir quoi que ce soit de ses deux premiers matchs en charge. Mais après avoir commencé par une victoire contre les leaders de la ligue, Dyche et Everton se rendront à Anfield pour affronter Liverpool le 13 février avec la conviction qu’ils peuvent battre leurs voisins du Merseyside et s’éloigner encore plus de la zone de largage.

Après cela, les rivaux de relégation Leeds visitent Goodison Park, donc Everton a fait le début parfait de ce qui sera une période cruciale pour le club alors qu’ils tentent, une fois de plus, d’éviter la relégation.

Pourtant, alors que cela a été un énorme coup de pouce pour le moral d’Everton, ce fut un coup dur pour Arsenal et leur sang-froid sera désormais bel et bien mis à l’épreuve dans les semaines à venir. Champions City sait que ces points perdus signifient qu’Arsenal peut être éliminé de la première place lorsque les deux clubs se rencontreront en championnat pour la première fois cette saison dans 10 jours.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Oleksandre Zintchenko – Juste un footballeur intelligent et une grande raison pour laquelle Arsenal est en tête du classement et poursuit le titre.

Abdoulaye Doucouré – J’ai adoré le défi contre Thomas Partey et il a joué comme le milieu de terrain dominant qu’Everton a besoin de voir davantage.

Vitaly Mykolenko – Le défenseur d’Everton a donné une très bonne performance contre Bukayo Saka. Rigoureux et engagé tout au long du match.

PIRE

Ben Blanc – L’arrière droit d’Arsenal a du mal à se mettre en forme depuis son retour anticipé de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde. Battu trop souvent et n’a pas réussi à soutenir Saka à l’avenir.

Gabriel Martinelli – A continuellement essayé de gagner des coups francs pour des fautes inexistantes de Seamus Coleman. Doit montrer plus quand il affronte un arrière latéral expérimenté.

Dominic Calvert-Lewin – A trouvé de bonnes positions, mais doit offrir plus de menace devant le but et utiliser ses attributs avec plus d’effet.

Faits saillants et moments marquants

James Tarkowski marque le premier but d’Everton de l’ère Sean Dyche.

Dyche a eu un réel impact sur ses débuts en tant que manager.

2 – Sean Dyche n’est que le deuxième manager à battre un adversaire en tête de la journée lors de son premier match de Premier League à la tête d’un club, après que West Ham d’Alan Curbishley ait battu Man Utd en décembre 2006. Grit. pic.twitter.com/2mbKpcYalV – OptaJoe (@OptaJoe) 4 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Tarkowski s’adressant à BT Sport : “Cela a été difficile pour nous et les fans et pour tout le personnel du club. J’espère que c’est le tournant pour le club, il y a beaucoup de talent ici. Cela m’a pris du temps, je dois marquer plus. “C’est un bon moment pour le faire et une excellente journée. C’est de retour au travail lundi et nous craquons. Nous avons parfois manqué d’un peu de courage et c’est ce que les fans veulent. Nous avons vu de quoi il s’agit aujourd’hui. “

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta sur le jeu: “Eh bien, je pense qu’Everton était vraiment bon. Nous devons d’abord les féliciter pour la façon dont ils ont renversé la situation et je pense qu’ils ont rendu difficile la victoire parce qu’ils étaient vraiment efficaces. De notre côté, nous avons été déçus parce que nous n’avons pas le résultat que nous voulions et les performances ne reflètent pas ce que nous avons fait, en particulier dans deux phases – une, quand elles étaient vraiment directes et que nous avons eu du mal à contrôler ce type de jeu et à revenir au jeu auquel nous voulions jouer , et ensuite avec le nombre de situations ouvertes que nous avons générées dans le dernier tiers qui doit se terminer avec des buts et des occasions nettes plus que ce que nous avons fait aujourd’hui.”

Le patron d’Everton, Sean Dyche : “Les fans vont être énormes pour nous. j’ai été ici [Goodison Park] quand il a basculé. Ça bougeait aujourd’hui. Mais nous devons donner quelque chose aux fans. Bien sûr, je vais rentrer chez moi et penser que c’est un bon début, mais je ne suis pas naïf. Nous devons continuer à travailler et à nous améliorer.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Via Opta: Arsenal a nommé le même onze de départ lors de cinq matches consécutifs de Premier League pour la première fois depuis avril-mai 2015 (six matchs).

– Quatre derniers matchs à l’extérieur d’Arsenal en Premier League à Everton : 1-0 (L), 0-0 (D), 2-1 (L), 2-1 (L)

– Via Squawka: Arsenal a fait face à 8 tirs d’Everton en première mi-temps. Ils n’ont pas affronté plus d’autres adversaires dans les 45 premiers cette saison.

– Le dernier but de Tarkowski en Premier League est venu sous Dyche à Burnley, contre Brighton le premier jour de la saison 2012-22.

– La dernière défaite d’Arsenal (3-1 contre Manchester United) est survenue le 4 septembre, il y a exactement cinq mois.

Suivant

Éverton : Le grand. Un derby du Merseyside contre Liverpool le 13 février à Anfield. Puis un match à domicile contre Leeds le 18 février.

Arsenal: Deux matchs à domicile sont à venir alors que les Gunners accueillent Brentford le samedi 11 février avant un match potentiellement clé dans la course au titre de Premier League contre Manchester City le 15 février.