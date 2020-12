Les craintes de l’ancien manager d’Arsenal, Unai Emery, face à un manque de leadership au club semblent être vraies après une nouvelle défaite dimanche soir.

Les Gunners ont été battus 1-0 aux Emirats par les combattants de relégation Burnley hier soir, leur quatrième défaite consécutive à domicile, battant un record de 61 ans.

Arsenal occupe désormais la 15e place de la Premier League après son pire début de saison de haut niveau depuis 1974-75.

Un homme qui n’était pas étranger à ressentir la chaleur au club est l’ancien manager Emery, qui a été limogé il y a un peu plus d’un an, avant d’être remplacé par Mikel Arteta.

Dans une interview plus tôt cette année, l’Espagnol a fait part de ses préoccupations concernant l’attitude de la majorité de l’équipe et le manque de dirigeants après plusieurs éliminations des joueurs plus âgés.

« Les préparatifs étaient bons et tout le monde était engagé », a déclaré Emery au Guardian. « Mais certains joueurs avaient une mentalité qui dit un jour » oui « , un jour » non « , alors que dans le football, il faut » oui « , » oui « . , ‘Oui tous les jours.

«Les gens étaient heureux mais il manquait quelque chose. «J’ai dit aux gens qui dirigent le club. Et puis il y a eu des décisions qui ne se sont pas bien passées.

«Des erreurs ont été commises et en tant qu’entraîneur, je prends la responsabilité des miennes. Par exemple, les quatre capitaines sont partis. Ramsey avait décidé qu’il partait.