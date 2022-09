La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Gabriel Martinelli va obtenir un nouvel accord avec Arsenal

Arsenal a commencé les premiers préparatifs dans l’espoir de signer Gabriel Martinelli à un nouvel accord à long terme, comprend Calciomercato.

Le contrat de l’ailier de 21 ans est entré dans ses deux dernières années à l’Emirates Stadium cet été et a impressionné depuis son arrivée d’Ituano en 2018.

Martinelli est devenu l’un des joueurs clés de Mikel Arteta depuis qu’il a commencé son mandat, l’international brésilien produisant lorsqu’il est déployé sur l’aile gauche ainsi qu’un attaquant, avec sa capacité de dribble voyant de nombreux défenseurs de Premier League avoir du mal à le combattre lorsqu’il est isolé dans situations.

Et après qu’Arsenal a sécurisé son compatriote en Gabriel Jésus cet été, il semble qu’ils l’aient identifié comme faisant partie à long terme du projet d’Arteta.

Il a marqué trois buts en six matches de Premier League cette saison.

Arsenal considère Gabriel Martinelli comme la pierre angulaire de son avenir. David Rogers/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan a identifié Noa Lang comme renfort potentiel en janvier, écrit Calciomercato. Avec Ante Rebić et Divock Original souffrant de blessures récentes, la hiérarchie de San Siro dresse déjà une liste d’alternatives qu’elle peut cibler, et ayant déjà été liée à la star du Club de Bruges, âgée de 23 ans, elle pourrait maintenant être prête à préparer une décision pour sa signature. celui de Lille Jonathan David et du FC Salzbourg Noé Okafor ont également été liés.

– Brighton cherche à conjurer l’intérêt pour Léandro Trossard et Alexis MacAllister en proposant les nouvelles offres au stade Amex, selon Ekrem Konour. Trossard, 27 ans, est un joueur clé pour les Seagulls depuis son arrivée de Genk en 2019, tandis que Mac Allister, 23 ans, a trouvé la forme avec quatre buts en autant de matchs.

– Malgré les rapports, BILD comprend que le Bayern Munich n’a pas inclus de clause lui permettant de ramener Omar Richard de la forêt de Nottingham. L’ailier de 24 ans a rejoint la Premier League cet été pour un montant d’environ 10 millions de livres sterling, mais il semble que l’équipe de Premier League ait réussi à conclure l’accord sans qu’il puisse être re-signé au Allianz Arena.

– Milan Skriniar devrait se voir proposer un nouveau contrat d’une valeur de 7 millions d’euros par saison alors que l’Internazionale cherche à l’encourager à rester à San Siro, révèle Marché du pied. Le défenseur central de 27 ans a été une cible prioritaire du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, et au milieu des informations selon lesquelles le Nerazzurri préparaient de nouvelles négociations contractuelles, il semble qu’ils soient prêts à lui proposer une augmentation de salaire significative. L’accord actuel de Skriniar doit expirer en juin 2023.

– Rennes a identifié Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde en remplacement des blessés Baptiste Santamariaselon Nabil Djellit, journaliste de Radio France Internationale. Le joueur de 24 ans a encore deux ans sur son contrat actuel qui doit expirer en 2024, et il est surveillé par les rivaux de la ligue de Strasbourg. Le milieu de terrain polyvalent a fait 36 ​​apparitions en championnat la saison dernière, contribuant à cinq buts dans le processus.