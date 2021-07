L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal donne de l’espoir à Lautaro alors que l’impasse contractuelle se poursuit

Arsenal reconstruit son équipe après avoir raté l’Europe pour la saison à venir, et pourrait désormais intensifier son intérêt pour l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

Les Gunners ont signé vendredi le défenseur Ben White de Brighton & Hove Albion dans le cadre d’un accord d’une valeur de 50 millions de livres sterling, avec l’arrière gauche Nuno Tavares et le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga ayant rejoint plus tôt dans la fenêtre d’été.

Sky Sport Italie rapporte que l’Inter a du mal à conclure un nouveau contrat avec Lautaro, dont le contrat a encore deux ans à courir. S’ils ne peuvent pas prolonger son contrat, alors un transfert n’a pas été exclu pour réaliser sa pleine valeur de transfert.

Les difficultés financières de l’Inter signifient qu’ils ne peuvent pas se permettre à l’international argentin de partir l’année prochaine dans le cadre d’un accord à prix réduit, et pourraient donc être disposés à négocier avec Arsenal avant la fermeture de la fenêtre le 31 août.

Le rapport indique qu’Arsenal est, jusqu’à présent, le seul club à contacter l’Inter pour confirmer son intérêt pour le joueur de 23 ans.

BLOG EN DIRECT

12.36 BST : Gerard Pique dit qu’il « attend » Lionel Messi signer son nouveau contrat avec Barcelone comme l’a répété le président de la Liga Javier Tebas, il n’y aura aucune exception aux règles pour l’attaquant.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que le Barça et Messi avaient conclu un accord sur un nouvel accord de cinq ans. Le contrat n’a pas encore été signé, mais des sources d’ESPN espèrent qu’il sera finalisé dans les prochains jours, Messi étant potentiellement de retour pour l’entraînement de pré-saison la semaine prochaine.

« Nous attendons qu’il signe le renouvellement et qu’il puisse l’avoir avec nous », a déclaré Pique lors du gala des champions vendredi. « J’espère qu’il est convaincu [by Barca’s offer]. »

Le Barça n’a pas encore été en mesure d’annoncer l’accord de Messi car il doit d’abord réduire sa masse salariale pour se conformer aux limites de dépenses de la Liga. Jusqu’à ce qu’ils y parviennent, ils ne pourront pas enregistrer les nouveaux termes avec la ligue.

« Tout dépend du Barça », a déclaré vendredi le chef de la Liga Tebas lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur la situation de Messi. « Ils connaissent les contrôles économiques et il n’y a pas d’exceptions. Il n’y a aucun plan pour modifier quoi que ce soit.

« Le Barça me dit qu’ils espèrent passer à autre chose [players] et réduire le salaire des autres, mais ils n’ont rien dit sur la modification des règles pour que Messi reste. je crois [president Joan] Laporta, qui a des informations directes, et s’il dit que les choses vont bien, je le crois. »

11.50 BST : Manchester City espèrent terminer un déménagement pour Jack Grealish dans les semaines à venir, ce qui signifie Bernardo Silva peut chercher à s’éloigner du club, selon le Daily Mail.

Silva, 26 ans, est du côté d’Etihad depuis 2017, rejoignant l’AS Monaco pour 45 millions de livres sterling. Atletico Madrid et Barcelone seraient tous deux intéressés par le milieu de terrain polyvalent s’il souhaitait quitter l’Angleterre.

Des sources ont déclaré à ESPN que City avait fait un mouvement de 100 millions de livres sterling pour Aston Villa étoile Grealish. La ville a également toujours un intérêt Tottenham Hotspur Star Harry Kane, mais il faudrait passer à un ou deux joueurs de la première équipe pour collecter des fonds pour les deux transactions. Et il est rapporté que Silva pourrait être l’un de ceux à passer à autre chose.

11.04 BST : Rapports de Sky Sports News ce Paul Pogba n’exclut pas de rester à Manchester United au-delà de cette saison à venir, mais il est peu probable qu’il signe une prolongation de contrat dans cette fenêtre de transfert.

Pogba, 28 ans, a vécu une période difficile à Old Trafford depuis son retour au club de la Juventus en 2016, régulièrement lié à un déménagement. La prochaine décision pourrait être la plus importante de sa carrière, car tout nouvel accord avec United le lierait au club dans la trentaine.

L’international français a régulièrement été lié à un retour à la Juve, aux côtés du Paris Saint-Germain et du Real Madrid.

Le rapport indique que Pogba a été encouragé par les signatures estivales de Jadon Sancho et, qui sera bientôt confirmé, de Raphael Varane. Cependant, United sait que cette fenêtre représente la dernière chance réelle de récupérer un montant décent des frais de transfert de 89,3 millions de livres sterling payés il y a cinq ans, à partir du 1er janvier, il pourra ouvrir des pourparlers avec des clubs en Europe au cours d’un transfert gratuit d’été. . Donc un passage à PSG Ne peut être exclu.

10h17 BST : Trent Alexander-Arnold a signé une prolongation de contrat pour rester avec Liverpool jusqu’à la saison 2024-25, et les rapports du Daily Mirror que six autres stars pourraient emboîter le pas dans les semaines à venir. Fabinho, Sadio Crinière, Mohamed Salah et Virgile van Dijk sont tous entrés dans les deux dernières années de leur contrat, l’organisation de prolongations est donc une priorité. Liverpool cherchera également à offrir des conditions améliorées aux Alisson et Andrew Robertson, même si leurs contrats n’expirent qu’en 2024.

09.30 BST: Loups ailier Adama Traoré a été lié à un éloignement de Molineux ces derniers mois, et Duncan Castles a déclaré au Podcast sur la fenêtre de transfert ce Leeds United sont le dernier club à avoir franchi le pas, avec une offre de transfert de 30 millions de livres sterling. Le joueur de 25 ans, qui a commencé sa carrière à Barcelone, a fait ses débuts complets pour l’Espagne contre le Portugal en octobre et faisait partie de l’équipe de son pays pour l’Euro 2020 cet été.

PAPIER COMMERCE

– Au milieu des spéculations sur Grealish, Aston Villa a accepté des conditions personnelles pour Léon Bailey, selon Football Insider. L’international jamaïcain de 23 ans a été lié à un déménagement à Villa Park et a une valeur de transfert d’environ 30 millions de livres sterling, mais Bayer Leverkusen aurait résisté à près de 35 millions de livres sterling. Bailey a obtenu les meilleurs chiffres de la saison pour Leverkusen l’année dernière, marquant 15 buts et aidant 11.

– Lyon est sur le point de signer le gardien André Onana d’Ajax, selon AS. Le joueur de 25 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et cherche à s’éloigner dans la prochaine phase de sa carrière. L’Ajax aurait résisté à un peu plus de 10 millions d’euros, tandis que la Ligue 1 dépassait à peine les 5 millions d’euros au départ. Cependant, il y a eu une percée entre les deux clubs, leurs évaluations se rapprochant d’un mouvement qui fonctionne pour les deux.

– Arsenal est ouvert à l’autorisation Hector Bellerin partir en prêt, malgré les tentatives précédentes pour organiser un déménagement permanent, selon Calciomercato. L’Inter Milan, qui a récemment transféré l’arrière droit Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, recherche un remplaçant, avec Bellerin lié. Le joueur de 26 ans n’est cependant pas le seul joueur d’intérêt à occuper ce poste, avec Nahitan Nandez de Cagliari également sur le radar de l’Inter.

– Arsenal et l’Ajax s’intéressent au gardien de Watford Daniel Bachmann, d’après Le Soleil. Le joueur de 27 ans a impressionné à l’Euro 2020 pour l’Autriche en tant que gardien de premier choix, mais Watford tient à le garder. Arsenal était à la recherche d’un nouveau gardien pour défier Bernd Leno après la fin du prêt à court terme de Mat Ryan. Quant à l’Ajax, il planifie sa vie sans Onana, qui n’a plus qu’un an pour son contrat.

– Wolfsburg et l’Eintracht Frankfurt envisagent de déménager Jens Hauge, rapports Gazzetta dello Sport. Le joueur de 21 ans a rejoint l’AC Milan en octobre 2020 mais l’ailier est susceptible de partir. Milan espère conserver 12 à 13 millions d’euros, tandis que les deux clubs de Bundesliga ont offert 7 à 8 millions d’euros jusqu’à présent.