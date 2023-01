Arsenal doit “rester humble” après la victoire de Manchester United – Bukayo Saka

L’ailier d’Arsenal, Bukayo Saka, a exhorté les Gunners à “rester humbles” après leur impressionnante victoire contre Manchester United en Premier League dimanche.

Saka a marqué un but spectaculaire pour égaliser le match à 2-2 en seconde période alors qu’Arsenal revenait pour la deuxième fois et Eddie Nketiah a inscrit un vainqueur tardif pour sceller une importante victoire 3-2 pour les hommes de Mikel Arteta.

La victoire de dimanche voit les Gunners accumuler 50 points après seulement 19 matchs, ce qui signifie qu’ils sont même mieux lotis que les Invincibles à ce stade de la saison.

“C’est vraiment important”, a déclaré Saka à Sky Sports après le match. “C’est quelque chose dont nous pouvons être fiers mais nous devons rester humbles.

“Nous ne sommes qu’à la moitié de la saison et les choses peuvent changer très rapidement.”

Arsenal a fait face à une attente nerveuse pour voir si le vainqueur de Nketiah compterait après une longue vérification VAR pour un éventuel hors-jeu.

“J’ai vu (Lisandro) Martinez à côté de moi, alors j’ai pensé que j’étais de la partie, mais quand vous voyez cet écran violet apparaître, votre cœur bat toujours un peu”, a déclaré l’attaquant à Sky Sports.

“Vous pouviez voir à quel point nous voulions gagner et à quel point nous le voulions pour nous et nos fans. Nous avons continué à pousser et heureusement, nous avons trouvé le but.”