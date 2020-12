LIVERPOOL, Angleterre – À l’aube des premiers anniversaires, Mikel Arteta aurait certainement pu demander une meilleure façon de marquer un an à la tête d’Arsenal. Pourtant, tout ce qu’il a obtenu samedi, c’est une septième défaite en 10 matchs de Premier League et une série de résultats qui marque le pire début de saison du club depuis 46 ans.

L’Espagnol a peut-être guidé les Gunners vers la gloire de la FA Cup la saison dernière, mais cette pièce d’argenterie est maintenant oubliée depuis longtemps par les supporters du club, qui ont salué la défaite 2-1 à Everton avec un torrent de demandes sur les réseaux sociaux pour les 38 ans. vieux pour être limogé. Le football a toujours été une entreprise inconstante, mais Arteta est passée de héros à zéro aux Emirats en un clin d’œil.

Les résultats sont toujours le baromètre ultime pour tout manager et c’était une autre défaite, avec un but contre son camp de Ron Holding et une tête de Yerry Mina, de chaque côté d’un penalty de Nicolas Pepe. L’équipe d’Arteta avait rarement l’air de trouver un autre but alors qu’Everton décrochait la victoire qui les menait à la deuxième place, derrière les voisins de Liverpool. Arsenal reste 15e et sombre comme s’il était dans les sables mouvants.

Il y a moins d’une semaine, le directeur technique d’Arsenal, Edu, a donné son soutien public à Arteta, affirmant que le manager «faisait un excellent travail» et qu’il conduirait le club vers un «bel avenir». Les hauts responsables des clubs de football ne sont pas toujours les sources les plus fiables lorsqu’il s’agit de donner une perspective sans fard à toute situation, donc Arteta serait sage de traiter les propos d’Edu avec prudence. Mais à cette occasion, Arsenal a vraiment besoin de garder son sang-froid et de respecter le vote de confiance d’Edu.

Les statistiques sont horribles – cinq points sur 30 possibles – tout comme les performances, mais il n’y a pas si longtemps, Arteta était présentée comme la solution à tous les problèmes de longue date du club. En ce sens, il serait insensé de considérer la récente série de résultats comme un signe de déclin terminal et le manager ayant perdu le contrôle de son destin et de celui de son équipe.

Le vrai problème à Arsenal n’est pas le manager, mais les joueurs. Le gardien Bernd Leno a même rendu public cette affirmation cette semaine en déclarant que « l’attitude est mauvaise et la discipline fait défaut ». En tant que manager, Arteta est bien sûr responsable de cela, et il doit résoudre les deux problèmes s’il veut sortir l’équipe de leur piqué, mais il ne peut travailler qu’avec les joueurs à sa disposition et trop d’entre eux ne sont pas assez bons ou manque de motivation pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Arteta, à droite, doit rester dans le poste malgré une équipe d’Arsenal qui continue de le laisser tomber. CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP via Getty Images

Contre Everton, les signes avant-coureurs étaient là avant le coup d’envoi alors que les joueurs d’Arsenal se promenaient sur le terrain sans aucune urgence ni concentration. Willian et Eddie Nketiah en particulier ont donné l’impression qu’ils préféreraient être ailleurs à ce moment-là que sur le terrain de Goodison Park, en préparation d’un grand match de Premier League. Willian n’a réussi qu’un seul tir cadré en 15 matchs depuis qu’il a été attiré de Chelsea par un contrat de trois ans aux Emirats. Inutile de dire que ce tir n’est pas venu contre Everton.

Pour le reste, David Luiz a montré qu’il ne pouvait pas être invoqué de manière cohérente, il en va de même pour Mohamed Elneny et Nicolas Pepe. Et même si Arteta était sans Pierre-Emerick Aubameyang blessé, absent avec un mollet serré, le manager d’Arsenal n’était toujours pas prêt à compter sur Alexandre Lacazette, choisissant plutôt de commencer par Nketiah et de sélectionner l’attaquant français comme remplaçant.

Arteta a déjà pris la décision controversée – et correcte – de continuer sans Mesut Ozil, mais il ne peut pas abandonner tous ces joueurs qui ne correspondent pas à son plan. Jusqu’à ce qu’il ait une équipe de joueurs à son image, il doit travailler avec le groupe insatisfaisant qu’il a hérité d’Unai Emery il y a un an.

Dani Ceballos est un autre joueur auquel on ne peut pas faire confiance, comme en témoigne sa faute cynique sur Yerry Mina à la 41e minute, manquée par l’arbitre Andre Marriner et le responsable du VAR Michael Oliver. Si le défi de Ceballos, quand il a plongé ses crampons dans le mollet de Mina, avait été vu, cela aurait sûrement abouti à un autre carton rouge d’Arsenal après trois matchs sur cinq avant celui-ci. Ceballos a eu la chance de s’en tirer samedi, mais Arteta ne peut pas se permettre que ses joueurs soient aussi peu disciplinés car gagner avec 10 hommes est presque impossible en Premier League.

Arteta a été mesuré lorsqu’on lui a demandé d’évaluer les performances de son équipe, mais il en a dit assez pour souligner ses frustrations.

« Nous devons générer plus pour gagner des matchs de football », a-t-il déclaré. « En ce qui concerne les petits détails, l’autre équipe en veut plus. Sans encaisser grand-chose, nous avons perdu le match sur deux moments clés. Nous sommes dans un gros combat, mais nous nous compliquons la tâche en concédant le premier but. Le les garçons se battent encore absolument. Ils sont blessés en ce moment. «

Seul Arteta sait s’il croit que ses joueurs souffrent vraiment et se battent. La vérité est qu’ils n’ont pas montré beaucoup de preuves. En milieu de semaine, Arteta a déclaré qu’il « prendrait les coups et prendrait les balles » quand la critique viendrait à Arsenal, mais il a besoin que ses joueurs intensifient et se mettent aussi en jeu, sinon les goûts d’Edu, directeur général Vinai Venkateshem et le réalisateur Josh Kroenke a peut-être une grande décision à prendre.

Les quatre prochains matchs d’Arsenal sont énormes. Ils affronteront Manchester City à domicile lors de la Coupe Carabao en milieu de semaine avant d’accueillir Chelsea le 26 décembre. Sans un résultat positif dans l’un ou l’autre de ces matchs, ils se rendront à Brighton puis à West Brom avec la pression sur Arteta probablement devenue intolérable.

Mais Arsenal doit être fort, coller avec le manager et lui laisser le temps de se débarrasser des joueurs qui continuent de le laisser tomber. Sacking Arteta ne verra que son successeur chargé de la même tâche.