Mikel Arteta a exhorté son équipe d’Arsenal à « prendre les balles » alors qu’Arsenal fait face à des critiques croissantes pour une saison terrible à ce jour et a juré avec défi de montrer l’exemple, insistant: « Ma poitrine est là, frappez-moi les gars. »

Arteta est sous pression après que les Gunners aient fait leur pire début de campagne depuis 1974. La défaite 1-0 de dimanche contre Burnley a signifié qu’ils ont perdu quatre matchs consécutifs à domicile pour la première fois en 61 ans et ils se situent à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation en 15e place.

C’est une chute de grâce remarquable après qu’Arteta ait remporté un triomphe en FA Cup en août pour terminer sa première saison en charge, mais il a cherché à rallier son équipe avant la visite de mercredi à Southampton.

« Je ressens la pression tout le temps », a-t-il déclaré. « Quand nous avons eu ces [good] sorts, tout n’a pas été beau. Au cours des derniers mois de l’été dernier, il y a eu beaucoup de moments difficiles, croyez-moi. Tout n’était pas agréable, facile et agréable.

« Mais de toute évidence, lorsque vous gagnez, vous créez une ambiance différente et ensuite la pression une fois que vous gagnez est de gagner à nouveau. Et la pression existera toujours.

« Je préfère cette pression lorsque vous pensez toujours à gagner et à remporter le prochain trophée. Mais c’est notre réalité maintenant et nous devons y faire face. Nous devons y faire face en étant courageux, en combattant et en personne n’abandonnant ou quoi que ce soit parce que il n’est pas temps de se cacher, il est temps de mettre votre visage et votre corps en jeu.

« Pour le moment, je suis désolé, mais nous devons prendre les balles. Nous ne gagnons pas de matchs de football et vous devez mettre votre poitrine là-bas et me frapper, parce que vous avez le droit de me frapper parce que je ne gagne pas. Que puis-je faire d’autre? Mettez-moi la tête baissée, travaillez plus dur et essayez de mieux faire les choses et de m’améliorer. C’est ainsi que nous devons aborder les choses à mon avis.

« C’est naturel [criticism comes to the manager], Je l’accepte, cela fait partie du travail. Lorsque vous n’obtenez pas de résultats à la fin de la journée, c’est le gestionnaire qui a la responsabilité maximale de s’en occuper. C’est pourquoi je l’accepte.

« Vous pouvez dire tout ce que vous voulez expliquer, mais à la fin vous devez gagner des matchs de football et ce club est trop grand pour accepter autant de pertes ces dernières semaines. Donc ma poitrine est là et me frappe les gars. »

Le directeur technique Edu a publiquement défendu le travail qu’Arteta a accompli et l’homme de 38 ans lui-même ne se fait aucune illusion sur l’ampleur de la tâche dont il a hérité lorsque son prédécesseur Unai Emery a été limogé en novembre dernier.

«Ce que je sais, et nous le savions tous, lorsque j’ai accepté le poste ici, c’est que ce n’était pas du tout une solution miracle», a-t-il ajouté.

« Je veux penser que nous sommes dans une impasse. La façon dont nous perdons les matches de football me le fait croire, mais nous devons commencer à gagner car sinon vous commencez à baisser et à baisser dans le tableau. De toute évidence, ce n’est pas la situation. nous voulons être dedans. «