Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a soutenu l’ancien assistant Mikel Arteta pour transformer la fortune d’Arsenal malgré le début de saison lamentable du club.

Avec 13 points en 12 matchs de Premier League, Arsenal connaît son pire début de campagne en près de 40 ans et la pression monte sur Arteta, qui a reçu le poste de manager en décembre dernier après avoir remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue sous Guardiola à City.

« Arsenal n’a pas de meilleur entraîneur qui puisse diriger ce club cette année et la suivante », a déclaré Guardiola avant le match à domicile de City contre West Bromwich Albion plus tard mardi.

«Je n’ai pas à donner publiquement mon soutien parce qu’il l’a. C’est l’un des meilleurs managers avec lesquels j’ai jamais travaillé et vu. Je suis presque sûr qu’il va changer les choses et performer comme tout le monde l’attend. Lorsqu’un club vient d’une mauvaise période, il a besoin de temps.

«Si je faisais partie du conseil d’administration, je n’aurais aucun doute sur sa capacité à mettre Arsenal à la place qu’il mérite.»

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déclaré qu’Arteta était sur la bonne voie et prédit un avenir radieux pour le club, qui n’a pas remporté de titre de champion depuis 2004.

«Mikel fait un excellent travail», a déclaré Edu. «Il est normal et facile d’être motivé par les résultats. Mais je peux voir l’avenir, voir où nous allons et comment nous construisons les choses au quotidien.

«Je peux voir un grand et beau futur. C’est très étrange de dire cela en ce moment, mais je dois être juste – c’est ainsi que je le vois.