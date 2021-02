Arsenal doit donner la priorité à la Ligue Europa après s’être contenté de la défaite contre Man City

LONDRES – Il arrive souvent un moment où la concurrence européenne prend plus d’importance que les activités nationales, et Arsenal est sûrement arrivé à ce stade maintenant. Il en va de même pour Manchester City, en particulier compte tenu de la responsabilité que Pep Guardiola ressent dans le succès de la Ligue des champions en tant que validation ultime de ses méthodes. Mais ils peuvent se concentrer sur leur match des 16 derniers matchs contre le Borussia Monchengladbach presque sans soucis en Premier League après une victoire facile 1-0 sur les Gunners à l’Emirates Stadium qui a rétabli leur avance de 10 points au sommet.

Pendant ce temps, Mikel Arteta n’a pas un tel confort. La 11e défaite d’Arsenal en championnat de la saison les laisse 11 points de retard sur les quatre premiers, ce qui signifie que la qualification en Ligue des champions – un objectif financier et footballistique essentiel – est probablement atteinte grâce à la Ligue Europa.

Gagner la compétition européenne de deuxième niveau sera bien sûr difficile, mais le succès de la finale de la FA Cup la saison dernière a souligné la capacité d’Arteta à préparer une équipe pour les matches à élimination directe. Si quoi que ce soit, c’est une compétence de gestion qu’il a sans doute développée avec plus d’effet que la gestion de son équipe, une critique qui a émergé pour la première fois lorsque Southampton a éliminé Arsenal de la FA Cup en janvier.

Pourtant, on pourrait raisonnablement affirmer qu’Arsenal aurait été battu dimanche, quelle que soit l’équipe choisie par Arteta.

City a prolongé son impressionnant parcours à 18 victoires successives toutes compétitions confondues avec une victoire qui n’a jamais semblé mise en doute à partir du moment où Raheem Sterling a marqué après 77 secondes. L’équipe de Guardiola travaillait déjà le ballon avec leur fanfaronnade habituelle et Riyad Mahrez devrait être félicité pour la précision de sa livraison de la droite, mais c’est une accusation accablante de la défense d’Arsenal que Sterling, à seulement 5 pieds 7 pouces, ait été autorisé à monter. non marqué et guide une tête devant le gardien Bernd Leno.

Arsenal était trop fatigué pour se battre contre Man City alors que le programme devenait de plus en plus exténuant. À ce stade, ils devraient faire de leur mieux pour la Ligue Europa. John Walton / PA Images via Getty Images

Les Gunners se sont regroupés face à une attaque précoce, mais en vérité City s’est calmé par la suite, heureux de contrôler le jeu grâce à une possession conservatrice. Du début à la fin, les deux équipes ont joué comme si elles connaissaient le résultat final et étaient prêtes à se sauver pour la suite.

Pour Arsenal, c’est sûrement leur plus gros match de la saison à ce jour. Leur dernier match de 32 en Ligue Europa contre Benfica est bien placé après la fin du match aller 1-1. Arteta a nommé une formation inchangée pour ce match depuis leur précédente sortie contre Leeds United, la première fois que l’Espagnol l’avait fait pendant son mandat, et une décision compréhensible étant donné la fluidité offensive dont ils ont fait preuve contre l’équipe de Marcelo Bielsa. Mais l’effet d’entraînement s’est sûrement ressenti ici, même avec cinq modifications apportées à l’équipe.

Bukayo Saka a fait de son mieux pour porter une menace offensive pour les hôtes, combinant positivement avec Kieran Tierney sur la gauche, mais les deux semblaient fatigués à la fin, en particulier Tierney. Hector Bellerin, à son huitième départ consécutif, était loin de son meilleur. Au moins Emile Smith Rowe a eu le temps de répéter, sauf les 18 dernières minutes. Martin Odegaard, prêté par le Real Madrid, a entamé son troisième match consécutif, mais n’a pas pu l’affecter de la manière dont Arteta l’aurait espéré.

Il en a été de même pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont les trois sorties en sept jours résument son incohérence à l’heure actuelle: un tour du chapeau contre Leeds, suivi de débauche contre Benfica puis d’anonymat contre City. Il n’a eu que 19 touches pour tout le match, le moins de joueurs à jouer 90 minutes, suivi de près par Nicolas Pepe (22 ans), dont l’affichage décevant de 73 minutes souligne à quel point il est important pour Arsenal de dépenser judicieusement l’argent qu’il a en essayant de faire correspondre des équipes avec une puissance financière beaucoup plus grande. À 72 millions de livres sterling, Pepe coûtait plus cher que tout autre joueur sur le terrain, mais il était probablement le plus périphérique.





« Avec le calendrier que nous avons, c’est vraiment exigeant. Nous n’avons pas le temps de récupérer, très peu de temps pour préparer un match », a déclaré Arteta après la défaite de dimanche. « Par exemple, contre City, nous n’avons pas pu préparer le match sur le terrain car nous n’avions pas assez de temps. Mais nous devons nous y habituer.

La nécessité pour Arsenal de tout faire correctement sur le marché des transferts est renforcée par les contraintes financières plus larges auxquelles le club est sous – illustré par la réduction de salaire de la première équipe et 55 licenciements de personnel non-joueurs – mais cela serait encore exacerbé sans tout revenu du football européen. Il y a une myriade de complications, mais la cinquième équipe et les vainqueurs de la FA Cup entreront en Ligue Europa la saison prochaine, la sixième se qualifiant pour la première Ligue de conférence Europa.

Arsenal a six points de retard sur le champion en titre de Liverpool à la sixième place – ce n’est pas un obstacle insurmontable, mais si les derniers jours ont suggéré quelque chose, c’est qu’Arsenal devra peut-être prioriser ses poursuites à partir d’ici.

Arsenal se rendra en Grèce mercredi pour affronter Benfica, puis fera face à un revirement rapide avec un voyage à Leicester dimanche, débutant à midi. C’est un calendrier exténuant rendu plus difficile par les restrictions du COVID-19, qui ont forcé leur match de mercredi à être déplacé à Athènes, et offre une énigme similaire pour Arteta que celle qu’il a affrontée cette semaine: un match européen majeur suivi d’un match national en forme. rival.

« C’est difficile parce que tout le monde veut jouer et tout le monde veut être disponible pour chaque match », a déclaré Arteta. « Tout le monde fait de son mieux pour être disponible tout le temps, ce que j’apprécie beaucoup. Mais il y a beaucoup de joueurs fatigués, ils ont joué tellement de minutes et nous n’avons pas assez de joueurs pour les remplacer, malheureusement. »

Les preuves de plus en plus nombreuses suggèrent qu’Arsenal ne possède tout simplement pas une équipe suffisamment forte pour rivaliser sur les deux fronts. Par conséquent, Arteta a des décisions difficiles à prendre.