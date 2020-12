Quatrième, troisième, deuxième, cinquième et sixième – Les cinq dernières finitions d’Arsenal sous Arsène Wenger ne semblent pas si mal maintenant.

Ils auront la chance de terminer dans le top 10 cette saison comme les choses se passent, pas une phrase que quiconque aurait jamais prononcée pendant les jours de chien du Français.

Pourtant, tout le reste du pays a entendu d’énormes pans des Emirats au cours de la dernière demi-décennie de Wenger au club, c’était le fait qu’il était passé, l’homme d’hier.

Ils ont exigé plus d’argenterie et lorsque Wenger a dûment livré quelques FA Cups, la réponse a été du type: « Euh, eh bien, nous ne voulions pas dire celui-là, nous voulions en fait la Premier League et la Ligue des champions ».

Les supporters d’Arsenal ont été tellement gâtés par les 10 premières années de Wenger au club qu’une bonne proportion ne pouvait pas supporter le fait que la deuxième décennie n’était pas aussi prospère.

Mais on ne parlait pas d’une famine après la fête, mais plutôt d’un groupe de personnes devant s’habituer à ne manger que deux plats dans un restaurant étoilé au guide Michelin au lieu de trois.

Wenger a continué à offrir du football de la Ligue des champions la plupart des années et vous devez vous demander quand ils se battront même pour participer à nouveau à la meilleure compétition de coupe d’Europe, sans parler de se battre pour le trophée.

Et vous devez vous demander à quel point Arsenal aurait été pire qu’actuellement si Wenger n’avait pas été contraint de quitter le club.