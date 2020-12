Arsenal a une « vraie chance » de remporter la Ligue Europa malgré ses luttes nationales.

C’est le point de vue de l’ancien milieu de terrain de Man Utd et de Man City, Owen Hargreaves, qui estime que l’équipe de Mikel Arteta possède toutes les qualités nécessaires pour faire mieux que lors de la campagne 2018/19.

Les Gunners ont atteint la finale cette fois-là, avant d’être confortablement battus 4-1 par leurs rivaux Chelsea.

Après avoir subi une élimination choc lors du premier tour à élimination directe la saison dernière, les hommes d’Arteta ont de nouveau réservé avec succès leur passage aux 32 derniers, clôturant leur campagne de phase de groupes avec une victoire sur Dundalk.

Et Hargreaves les a soutenus pour fournir un défi de taille pour le trophée.

« Arsenal a une réelle chance de gagner cette compétition », a-t-il déclaré. BT Sport . « [Folarin] Balogun est venu [vs Dundalk] et a eu un bon impact.

« Nous avons vu [Joe] Willock a un impact formidable dans cette compétition et [Bukayo] Saka avant.

« C’est génial pour ces jeunes de l’académie de venir ici et de jouer au football à ce niveau et cela signifiera une tonne pour eux. Quelques autres sont venus aujourd’hui et ont montré de vrais moments de qualité. »