Arsenal devra payer un prix record pour signer Declan Rice de West Ham: rapport

Arsenal a reçu un prix de West Ham s’il veut signer Declan Rice, selon des informations.

Le skipper des Irons est apparemment la signature prioritaire des Gunners cet été, après l’échec de la poursuite de la star de Brighton & Hove Albion, Moises Caicedo. On pense que le manager Mikel Arteta veut qu’un autre milieu de terrain défensif rivalise avec Thomas Partey à long terme.

Les quatre défaites d’Arsenal toutes compétitions confondues cette saison sont survenues sans le Ghanéen sur le terrain. Jorginho a été signé de Chelsea le mois dernier, mais avec l’Italien sur un contrat de 18 mois, Arteta veut aborder le poste à plus long terme.

Arsenal veut une autre option si Thomas Partey est hors de combat (Crédit image : Getty)

Alors que les rapports suggèrent que 90 millions de livres sterling pourraient suffire pour conclure un accord (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le capitaine de West Ham Rice, cependant, ParlerSPORT (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que les Londoniens de l’Est fixeront le prix demandé à 120 millions de livres sterling.

Un chiffre aussi époustouflant serait un record britannique – battant l’accord de janvier qui a vu Enzo Fernandez rejoindre Chelsea – mais verrait également Rice devenir le footballeur anglais le plus cher de tous les temps.

Heureusement pour Arsenal, un tel chiffre semble un peu improbable. Rice est en fin de contrat en 2024 et avec West Ham en difficulté cette saison en Premier League, il est peu probable que le club rejette des offres importantes pour un joueur qui aurait a refusé trois offres de contrat (s’ouvre dans un nouvel onglet) et a déclaré son désir de jouer au football de la Ligue des champions, plutôt que de répondre aux besoins de leur équipe.

“Je veux à cent pour cent jouer la Ligue des champions”, a déclaré Rice aux journalistes lors de la Coupe du monde à la fin de l’année dernière.

West Ham United est plus susceptible de prendre l’argent pour Declan Rice (Crédit image : PA Images)

« Depuis deux ou trois ans, je dis ça. J’ai toujours bien joué pour mon club et je sens que je veux vraiment continuer à pousser. Je vois ici mes amis qui jouent la Ligue des champions et pour de gros trophées. Vous n’obtenez qu’une seule carrière et à la fin, vous voulez revenir sur ce que vous avez gagné et sur les plus grands matchs auxquels vous avez joué.

Le riz est évalué à 80 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

