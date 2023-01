Arsenal dévoile un maillot tout blanc spécial pour la bonne cause

Arsenal a réintroduit sa campagne No More Red. Avec l’aide de la marque allemande de vêtements de sport Adidas, l’initiative aide à protéger les adolescents contre les crimes violents. Les Gunners avaient précédemment lancé la cause en janvier 2022.

Pour aider à promouvoir le plan, Adidas a construit des maillots spéciaux entièrement blancs pour les Gunners. Arsenal portera ces maillots pour son match de la FA Cup avec Oxford United lundi (en direct à 15 h HE sur ESPN +). Les maillots ont un design à col en V, avec le logo Adidas, l’insigne d’Arsenal et les logos Emirates de couleur blanche.

Arsenal étend la portée de No More Red

En plus des maillots, Arsenal étend le programme No More Red en demandant aux fans de se porter volontaires pour des œuvres caritatives spéciales. Ces 10 causes contribuent également à assurer la sécurité des jeunes dans les zones locales. Les volontaires peuvent recevoir l’un des maillots blancs et même assister à un match à l’Emirates Stadium.

“L’année dernière, nous étions fiers de lancer No More Red avec Adidas”, a déclaré Freddie Hudson, responsable d’Arsenal dans la communauté. “Cela a fourni une occasion unique de mettre en lumière près de quatre décennies de notre travail communautaire local qui a contribué à assurer la sécurité de milliers de jeunes.”

«Tout au long de 2022, nous avons travaillé dans notre région avec adidas et nos partenaires caritatifs pour renforcer notre soutien aux jeunes en offrant davantage d’espaces sûrs de haute qualité pour faire du sport, accéder à des modèles de confiance et mettre en lumière le travail positif accompli dans notre communauté.

Le boxeur britannique Anthony Yarde a rejoint l’initiative et affirme que la cause met l’accent sur les bons choix. “Les campagnes comme No More Red sont si importantes parce qu’elles mettent en lumière les opportunités qui existent réellement. À mon avis, cela met en lumière les choix », a déclaré Yarde.

«Il y a tellement de gens qui viennent de la même région que moi et les gens ont des résultats différents pour différentes raisons. Souvent, ces différents résultats sont basés sur des choix.

Les chemises spéciales ne seront pas à vendre

Les maillots ne seront pas disponibles à l’achat pour les masses. Au lieu de cela, les kits spéciaux ne seront attribués qu’aux personnes qui font réellement une différence dans leurs communautés. Les fans qui souhaitent se porter volontaires pour la cause peuvent visiter le site Web No More Red d’Arsenal.

Photo : IMAGO / PA Images