Arsenal dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024

Arsenal a officiellement annoncé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Les finalistes de la saison dernière en Premier League ont désormais un nouveau design basé sur leurs racines à Islington. Le kit est principalement de couleur vert fluo avec des lignes noires ondulées qui représentent la carte d’Islington, la zone sur laquelle le club est basé.

Le kit est conçu et créé pour aider les joueurs en termes de performances tout en tenant compte de l’environnement car le kit est composé à 100% de matériaux recyclés.

Prêt à diffuser le meilleur d’Islington dans le monde 📻Présentation du nouvel Arsenal x @adidasFootball 23/24 Kit équipe masculine extérieur 👇 — Arsenal (@Arsenal) 18 juillet 2023

Le nouveau kit extérieur sera porté par l’équipe masculine pour la première fois lorsque l’équipe affrontera l’équipe MLS All-Stars, dans le cadre de sa tournée de pré-saison aux États-Unis d’Amérique.

Sur le nouveau kit, Gabriel Martinelli a été cité par Arsenal en disant : « J’adore ça ! C’est un nouveau look et cela donne vraiment vie au style d’Arsenal. Nos supporters sont incroyables et c’est formidable qu’Adidas et le club aient créé ce design pour les célébrer ainsi que nos racines dans le nord de Londres. J’ai hâte de revenir sur le terrain avec notre nouveau maillot extérieur.

Après avoir défié le titre la saison dernière, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, cherchera à évaluer ses options car il utilisera la tournée de pré-saison pour aider les nouvelles recrues comme Kai Havertz, Jurrien Timber et la signature du chapiteau, Declan Rice, à s’intégrer à l’équipe. La tournée de pré-saison aidera les Gunners à se remettre en forme pour le match alors que l’équipe fait son retour en UEFA Champions League.

Arteta s’attendra à ce que son équipe participe à toutes les compétitions, car l’équipe a dépensé plus de 200 millions d’euros pour améliorer l’équipe. Avec l’amélioration de la profondeur de l’équipe, les Gunners chercheront à améliorer leur saison précédente où ils ont défié Manchester City pour le titre mais n’ont réussi qu’à terminer deuxième. L’équipe a montré des améliorations massives, en particulier avec William Saliba qui est devenu l’un de ses meilleurs défenseurs.