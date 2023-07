Les joueurs d’Arsenal ne se manqueront certainement pas sur le terrain dans leur maillot jaune vif. Adidas

Si l’on se fie à l’éblouissant nouveau kit extérieur masculin, les fans d’Arsenal peuvent s’attendre à une autre série de performances énergiques sur la route cette saison à venir.

Associé à un kit domicile rouge et or qui rend hommage à l’équipe classique « Invincibles » à l’occasion du 20e anniversaire de leur saison invaincue, le maillot extérieur 2023-24 des Gunners est une bête tout à fait différente, associant des couleurs néon intenses à un design ondulé criard. .

Le design est une célébration du quartier londonien d’Arsenal à Islington et plus particulièrement des supporters qui commencent leur voyage à l’extérieur en N1, en suivant leur club bien-aimé à travers le pays et au-delà.

Prêt à diffuser le meilleur d'Islington dans le monde 📻 Présentation du nouvel Arsenal x @adidasFootball 23/24 Kit équipe masculine extérieur 👇

En effet, les épaisses lignes noires sont à la fois un clin d’œil visuel au plan des rues d’Islington (qui n’est en fait qu’une grille assez standard d’artères et de ruelles) et aux trajets sinueux effectués par ces fans ardents qui suivent régulièrement leur côté loin de chez eux.

Ils reposent sur une base contrastante de « jaune choc » et sont encore mis en valeur par une bordure bleue haute visibilité sur le col et les manches.

Même effet graphique jaune et noir fluo sur les chaussettes, tandis que le short noir est heureusement beaucoup plus sobre.

Avec les nuances de l’ancien maillot extérieur « Bruised Banana » de 1991-93, celui-ci pourrait être un succès ou un échec. La plupart seraient d’accord, cependant, c’est l’un des kits de Premier League les plus mémorables de ces derniers temps.