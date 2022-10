Arsenal devance Liverpool dans un thriller à cinq buts et envoie une déclaration massive en tant que prétendants au titre

Les Gunners font leurs preuves en tant que prétendants au titre de Premier League cette saison. (Photo de Justin Setterfield/Getty Images)

LONDRES — L’équipe de Mikel Arteta a prouvé pourquoi elle est en tête du classement de la Premier League après avoir battu Liverpool 3-2 aux Emirats. Gabriel Martinelli d’Arsenal a ouvert le score dès la première minute du match et malgré l’égalisation à deux reprises, Liverpool s’est retrouvé à courir après le match.

Les Gunners conservent un point d’avance sur Manchester City et 14 points sur l’équipe de Jurgen Klopp, un énorme écart pour que les Reds se rétablissent sur le reste de la saison.

Malgré les buts de Darwin Nunez et Firmino et les changements tactiques de Klopp, cela n’a pas suffi contre une excellente équipe d’Arsenal.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide :

1. Martinelli et Bukayo Saka scintillent alors qu’Arsenal se rapproche du statut de prétendant au titre

Il devient de plus en plus difficile pour Mikel Arteta de nier qu’Arsenal soit dans la course au titre cette saison. La victoire du week-end dernier sur Tottenham était impressionnante, mais battre une équipe de Liverpool qui a tant accompli sous Jurgen Klopp ressemble à la victoire que cette équipe attendait. L’Emirates Stadium a rarement sonné plus fort, inspiré par l’énergie féroce de Gabriel Martinelli, Bukayo Saka et Gabriel Jesus, un trio de tête sous une forme dévastatrice à l’heure actuelle.

Comparez cela avec une autre démonstration modérée de Mohamed Salah, qui était à la périphérie du match tout au long et avec Luis Diaz expulsé par blessure, c’était une autre occasion dans laquelle Sadio Mane s’est senti cruellement manqué. Arsenal a bénéficié d’une liste de matchs invitante au début de la saison, mais ils ont construit une dynamique positive qui les a aidés à remporter des victoires méritées sur deux des quatre premiers rivaux au cours des week-ends successifs. Manchester City est clairement le favori pour le titre, mais Arsenal atteint rapidement le point où il pourrait s’avérer être le principal rival de Pep Guardiola. Mention spéciale également pour Saka, qui a réussi à convertir le coup de pied le plus important qu’il ait pris depuis sa disparition lors de la fusillade finale de l’Euro 2020 pour l’Angleterre.

2. Faites attention à l’écart alors qu’Arsenal a 14 points d’avance sur Liverpool

Nous ne sommes qu’en octobre et la plupart des équipes n’ont disputé que neuf matchs de Premier League. Liverpool a un match en moins. Mais l’ampleur même de l’écart entre Arsenal et Liverpool devrait néanmoins préoccuper énormément Klopp, étant donné qu’il s’élève désormais à 14 points.

Un signe de la menace persistante d’Arsenal est venu avec 46 touches dans la surface de Liverpool – plus que lors des cinq rencontres de championnat précédentes combinées (44). Liverpool n’a concédé un chiffre plus élevé qu’une seule fois sous Klopp : 48 contre Man City en novembre 2019.

La situation sans précédent d’une Coupe du monde divisant la saison nationale en deux parties rend la seconde moitié de la campagne encore plus imprévisible et les points au tableau pourraient donc s’avérer encore plus importants que d’habitude. Liverpool a tout le temps de récupérer mais Klopp était déjà déçu des chances de titre de son équipe avant cette défaite et maintenant ils ont 13 points de retard sur Manchester City et même dix de Tottenham, qui occupe la troisième place. C’est maintenant le pire départ de Liverpool depuis une décennie.

3. Le changement de système ne fait pas grand-chose pour arrêter les erreurs défensives de Liverpool

Contre les Rangers en milieu de semaine, Jurgen Klopp s’est éloigné de sa forme éprouvée en 4-3-3 pour la première fois en 79 matchs pour jouer en 4-2-3-1. Ils ont obtenu une victoire et une feuille blanche, mais utiliser la même formation dans ce test beaucoup plus sévère était un gros pari dans le but de secouer son équipe de son sommeil défensif.

Bien qu’ils aient bénéficié d’un certain contrôle au milieu de la première mi-temps, Liverpool a réservé les 45 premières minutes avec deux terribles morceaux de défense, tous deux impliquant Trent Alexander-Arnold, dont les faiblesses ont été régulièrement exposées cette saison. Liverpool a maintenant concédé le premier but dans 10 des 12 matches cette saison et la recherche de Klopp pour une sorte de stabilité se poursuit.

Notes des joueurs

Arsenal: Ramsdale 7, Blanc 6, Saliba 7, Gabriel 6, Tomiyasu 7, Partey 7, Saka 8, Odegaard 7, Xhaka 6, Martinelli 9, Jésus 8.

Sous-titres : Tierney 6, Nketiah 6, Vieira 6.

Liverpool : Alisson 6, Alexander-Arnold 5, Matip 6, Van Dijk 6, Tsimikas 6, Henderson 5, Thiago 7, Salah 5, Jota 7, Diaz 7, Nunez 7.

Sous-titres : Firmino 7, Gomez 6, Konaté 6, Fabinho 6, Elliott 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Martinelli

Klopp désigne souvent Martinelli comme l’un des meilleurs talents et il a eu raison aujourd’hui dans une démonstration infatigable qui a mis Liverpool en lambeaux.

PIRE: Alexandre-Arnold

Les deux buts d’Arsenal sont tombés sur son flanc mais le deuxième but était particulièrement gênant de son point de vue. Une blessure à la cheville a déclenché son remplacement à la mi-temps, mais cela a peut-être aussi été un soulagement.

Faits saillants et moments marquants

Martinelli a ouvert le score dès la première minute pour donner l’avantage à Arsenal aux Emirats.

Nous DEVONS aborder la passe de Martin Ødegaard 🤯 C’est 1-0 @OfficialAFC_US (G. Martinelli) après quelques secondes de jeu ⚡ 🎥 : @NBCSportsSoccer | #ARSLIV pic.twitter.com/rtVs1CJbwb – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 9 octobre 2022

Darwin Nunez a marqué son deuxième but de la saison, mettant fin à une sécheresse de buts depuis le 6 août.

Quelques instincts de buteur là-bas par Darwin Nunez! Liverpool est au niveau💥 #ARSLIV 🎥 @NBCSportsSoccer pic.twitter.com/cbpICqKv7G – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 9 octobre 2022

Le but de Firmino a ramené Liverpool au niveau 2-2.

Saka a de nouveau donné l’avantage à Arsenal après avoir marqué depuis le point de penalty.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Citations à venir…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le but de Gabriel Martinelli est le premier d’Arsenal dans la première minute (58 secondes) d’un match de Premier League depuis mai 2013 (Theo Walcott, 20 secondes)

– Darwin Nunez enregistre une séquence de 304 minutes sans but pour Liverpool toutes compétitions confondues (1er but depuis le 6 août contre Fulham lors de la première journée)

– Bukayo Saka est un parfait 3 sur 3 sur les tirs au but en carrière en Premier League

– C’est déjà le plus grand nombre de buts dans un match Liverpool-Arsenal dans n’importe quelle compétition depuis octobre 2019, lorsque les deux équipes ont fait match nul 5-5 dans un match légendaire de la Coupe Carabao

– Gabriel Martinelli est le plus jeune joueur d’Arsenal à marquer et faire une passe décisive contre Liverpool en Premier League (21 ans 113 jours)

– Roberto Firmino : 6 buts lors des 5 derniers matchs du PL. Arsenal est l’équipe contre laquelle il a marqué le plus de buts dans sa carrière en PL (10)

Suivant

Arsenal: Les Gunners affronteront ensuite Bodo / Glimt le 13 octobre en Ligue Europa, suivis d’une visite à Leeds United en Premier League le 16 octobre, puis d’un match à domicile contre le PSV le 20 octobre. commencer dans la compétition nationale et européenne et chercher les favoris pour dominer leur groupe en Ligue Europa.

Liverpool : Les Reds affronteront ensuite les Rangers en Ligue des champions le 12 octobre après les avoir battus 2-0 lors de la rencontre de la semaine dernière, avant d’accueillir un Man City en forme en Premier League le 16 octobre, suivi d’un match à domicile contre West Ham United. . Liverpool espère changer les choses après un début de saison hésitant et les points gagnés contre les meilleures équipes comme Arsenal et Man City seront un énorme coup de pouce.