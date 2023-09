Arsenal devance Brentford en Coupe de la Ligue avec Ramsdale dans le but

Arsenal s’est qualifié mercredi pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue après avoir battu Brentford dans l’ouest de Londres. Les Gunners n’avaient besoin que d’un seul but de Reiss Nelson pour remporter la victoire sur la route. Une formation radicalement modifiée s’est appuyée sur une défense solide et un bon gardien de but d’Aaron Ramsdale.

Les hôtes n’ont apporté que deux changements à leur formation de départ par rapport à leur récente défaite contre Everton. Frank Onyeka et Zanka ont remplacé Mathias Jensen et Keane Lewis-Potter. Arsenal, en revanche, a été contraint de procéder à de nombreux changements en raison de diverses blessures dans l’équipe. Seuls Ben White, Gabriel et Eddie Nketiah ont conservé leur place dans le onze de départ du North London Derby dimanche.

Arsenal prend rapidement l’avantage lors du match de Coupe de la Ligue à Brentford

Arsenal a pris l’avantage en moins de huit minutes après que Zanka, susmentionné, ait accidentellement passé le ballon directement à Nketiah. L’avant-centre a ensuite fait une passe à Nelson dans la surface de Brentford. L’ailier anglais a récupéré le ballon et a décoché un tir facilement par un plongeur Mark Flekken. C’était le premier but de Nelson pour le club depuis son but spectaculaire contre Bournemouth en mars.

Les deux équipes ont eu des occasions d’ajouter au total des buts en première mi-temps, mais le match s’est poursuivi jusqu’à la mi-temps avec les Gunners de peu devant. La meilleure occasion de marquer de Brentford est survenue lorsque Yoane Wissa s’est retrouvé libre dans la surface d’Arsenal. L’attaquant a cependant envoyé son tir loin du poteau d’Aaron Ramsdale. Emile Smith Rowe a également presque doublé l’avance d’Arsenal dans les dernières étapes de la mi-temps. Néanmoins, Flekken a réalisé un arrêt de qualité pour refuser un but au milieu de terrain.

Les hôtes tirent en deuxième mi-temps, mais ne parviennent pas à trouver le fond des filets

Alors que les visiteurs étaient plutôt à l’aise dans les premières phases du match, Brentford s’est amélioré en seconde période. Wissa a failli égaliser pour les Bees à la 66e minute. Ramsdale, cependant, a réussi à mettre le doigt sur le tir pour dévier le ballon sur le poteau et hors de danger. L’international anglais débutait dans le but en partie parce que David Raya est actuellement prêté à Arsenal par Brentford et n’a pas pu figurer ce soir-là.

Les Bees ont continué à pousser pour un but en fin de match mais n’ont pas pu battre la avare défense d’Arsenal. Ramsdale et le défenseur Jakub Kiwior ont réalisé des blocages cruciaux dans les dernières étapes pour garder la cage inviolée intacte. Les Gunners accèderont désormais au quatrième tour de la Coupe Carabao. Brentford tentera plutôt de se regrouper après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

PHOTO : IMAGO / Action Plus