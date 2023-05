Arsenal déménagera pour DEUX autres stars de Manchester City cet été: rapport

Arsenal se tourne vers deux joueurs de Manchester City dans le but de rattraper les champions de Premier League.

Les Gunners ont fait de Gabriel Jesus leur signature phare il y a 12 mois lorsqu’ils ont amené le Brésilien dans le nord de Londres avec l’offre d’un football plus régulier. Quelques semaines plus tard, ils ont ajouté Oleksandr Zinchenko – et les deux ont été des succès palpables à l’Emirates Stadium.

Mais la récente raclée 4-1 d’Arsenal aux mains de Manchester City lors de la course au titre a souligné que les hommes de Mikel Arteta ont encore du chemin à parcourir pour atteindre les niveaux de leurs rivaux. À la suite de cet affrontement, Arteta a été lié à quelques autres stars de City.

Erling Haaland célèbre le but contre Arsenal (Crédit image : Getty Images)

Selon le point de vente espagnol sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal est extrêmement intéressé à ajouter Ilkay Gundogan à l’équipe lorsque le contrat du capitaine de la ville expirera cet été.

90 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet) pendant ce temps, affirme que les Gunners pourraient également amener Joao Cancelo à l’Emirates Stadium, dans un autre double coup pour les stars d’Eastlands dont Pep Guardiola ne veut plus.

Gundogan a été la première signature de Guardiola lors de son passage en Premier League et a rempli un certain nombre de rôles au sein de l’équipe au fil des ans. Arteta utiliserait probablement l’Allemand comme n ° 8 face à Martin Odegaard, avec la rumeur selon laquelle Granit Xhaka se dirigerait vers une sortie par Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Cancelo pourrait bien être une option de chaque côté de l’équipe, cependant, Arteta favorisant les arrières latéraux inversés. Le Portugais pourrait être utilisé comme alternative à Zinchenko sur la gauche mais pourrait également être utilisé à la place de Ben White à l’arrière droit.

Ilkay Gundogan et Joao Cancelo intéressent tous les deux Arsenal (Crédit image : Victoria Haydn/Manchester City FC via Getty Images)

Arteta a rejoint Manchester City après avoir pris sa retraite en tant que joueur pour travailler sous Guardiola en tant qu’entraîneur adjoint. La première signature du Basque en rejoignant Arsenal était Pablo Mari, un ancien jeune joueur de City.

Arsenal a quatre points de retard sur City en Premier League.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est déjà lié à une foule de grands noms avant une saison de retour en Ligue des champions.

Mason Mount est une option au milieu de terrain, avec la star de la Juventus Dusan Vlahovic et Moussa Diaby du Bayer Leverkusen selon la rumeur dans l’attaque. Ollie Watkins d’Aston Villa et la star de Crystal Palace, Wilf Zaha, sont également sur le radar. Les jeunes stars intéressent également les Gunners : Vitor Roque pourrait se retrouver aux Emirats, tandis que Matheus Franca de Flamengo est surveillé.

Pendant ce temps, le héros culte Mathieu Flamini a refusé d’exclure une décision d’acheter Arsenal.