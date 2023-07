Arsenal débarquera encore UNE AUTRE star de Manchester City alors que les dépenses estivales se poursuivent – ​​rapport

Arsenal prépare un autre raid sur Manchester City alors que sa reconstruction estivale se poursuit.

Mikel Arteta a informé le club qu’Aymeric Laporte était désormais sa principale cible défensive, selon le média espagnol Mundo Deportivo, alors qu’il espère propulser la Juventus à la signature de l’international espagnol. Laporte, 28 ans, serait devenu frustré à Man City, après être tombé dans l’ordre hiérarchique de Pep Guardiola vers la fin de la saison dernière.

Guardiola a préféré Nathan Ake, John Stones et Manuel Akanji aux côtés du toujours fiable Ruben Dias lors de la campagne triplée de City, Laporte étant réduit à un rôle mineur lors du rodage. On pense maintenant que Laporte a informé son patron que le moment était venu pour lui de passer à autre chose et de trouver un nouveau défi.

Arsenal a récemment été des acheteurs réguliers à Man City, après avoir acquis à la fois Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus avant le titre de la saison dernière. Les Gunners ont finalement échoué face à City, en raison d’un manque de profondeur et d’expérience à des moments cruciaux.

L’une des principales raisons qui aurait coûté à Arsenal dans sa quête du titre était la perte du défenseur clé William Saliba pendant un certain nombre de matchs vers la fin de la campagne, et Arteta pense que la présence de Laporte pourrait empêcher le même genre d’effondrement de se produire cette saison à venir. .

Lors de la vente de Zinchenko et Jesus à Arsenal il y a 12 mois, cependant, City n’aurait probablement pas considéré les Londoniens comme un véritable rival pour le titre de Premier League. Pourtant, cela a maintenant changé après que les Gunners aient ouvert la voie pendant la majorité de la saison dernière. Reste à savoir si cela empêcherait le club de leur vendre cette fois-ci.

La Juventus a également exprimé un vif intérêt pour Laporte, qui a remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions à l’Etihad, mais il se pourrait que le joueur préfère rester en Angleterre.

On pense qu’Arsenal est sur le point de décrocher le capitaine de West Ham, Declan Rice, dans le cadre d’un accord dépassant 110 millions d’euros.

