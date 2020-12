LONDRES – Mikel Arteta avait désespérément besoin d’un résultat pour étayer sa rhétorique, et Arsenal battant Chelsea 3-1 samedi, c’est précisément cela.

C’est un refrain populaire parmi les gestionnaires qui tentent d’arrêter un déclin pour citer l’importance du travail acharné, mais vous soupçonnez qu’Arteta le signifie plus que la plupart étant donné son style de chef de mission et le manque d’application qui incarnait la fin des époques Arsene Wenger et Unai Emery . Alors que les Gunners cherchaient leur première victoire en Premier League depuis le 1er novembre, Arteta a rempli sa formation de greffeurs les exhortant à montrer l’unité et l’esprit qu’il insiste tous les jours à la vue de la base d’entraînement du club à Londres Colney, mais qui fait défaut sur le terrain de en retard.

Cette fois, ils ont dûment livré.

Gabriel Martinelli a secoué un problème de cheville pour reprendre là où il s’était arrêté contre Manchester City, combinant rythme de travail et qualité pour sonder de la gauche. Bukayo Saka a continué sa remarquable constance malgré les turbulences autour de lui sur le flanc opposé.

Le nom surprise sur la feuille d’équipe à domicile était Emile Smith Rowe, qui a obtenu son premier départ en Premier League en un an, et à bien des égards son inclusion incarne le combat existentiel qu’Arteta se bat à Arsenal.

Arteta est passé à une formation 4-2-3-1, et aux occasions où il joue avec un n ° 10, l’Espagnol donne des instructions défensives spécifiques à une position principalement créative. C’est sans doute la raison footballistique la plus explicite pour laquelle Mesut Ozil, le meilleur revenu du club avec 350000 £ par semaine, reste dans la nature. Personne ne peut raisonnablement prétendre qu’Ozil n’est pas un talent beaucoup plus grand sur le ballon que Smith Rowe, mais l’accusation si souvent portée contre le premier est qu’il s’applique hors de possession avec suffisamment de réflexion pour ses coéquipiers. Smith Rowe a excellé à cet égard.

Au moment de son remplacement à la 65e minute, aucun joueur n’avait repris possession plus que les six reprises du joueur de 20 ans. Comme pour souligner ce point, le remplaçant de Smith Rowe, Joe Willock, a remporté trois plaqués dans les 25 dernières minutes, égalant le record de l’équipe de Martinelli. C’est cette pression de l’avant qui a perturbé Chelsea dès le départ, établissant un niveau d’intensité que les visiteurs n’ont jamais égalé à part une rafale tardive alors que le match était déjà perdu.

Gabriel, David Luiz et Willian ont raté le match en raison de problèmes liés au COVID. Gabriel a été testé négatif mais doit s’auto-isoler après être entré en contact avec quelqu’un dans sa bulle qui a été testé positif, tandis que Luiz et Willian ont des symptômes mais ont également été testés négatifs. Il est douteux que les trois aient été impliqués, mais l’absence de Willian en particulier a permis à Arteta de choisir un quatre avant avec beaucoup plus de mouvement et de dynamisme que les performances statiques de ces dernières semaines.

Ils avaient encore besoin d’un penalty, d’un superbe coup franc et d’un coup de chance pour prendre les devants 3-0, marquant avec leurs deux seuls tirs cadrés de la première mi-temps. Alexandre Lacazette a réussi un coup de pied à la maison après 34 minutes après le tacle de Reece James sur Kieran Tierney, avant que Granit Xhaka ne tire à la maison à 25 mètres juste avant la mi-temps. Saka semblait lorgner un centre lorsqu’il a fait une percée 11 minutes après le redémarrage, mais son effort du pied droit a bouclé sur le gardien de Chelsea Edouard Mendy et au deuxième poteau.

Tammy Abraham a frappé à cinq minutes de la fin, mais même si Jorginho a ensuite raté un penalty après que Pablo Mari ait commis une faute sur Mason Mount alors que Chelsea s’améliorait, ils étaient deuxièmes meilleurs.

« De toute évidence (c’est une) une très grande victoire pour nous », a déclaré Arteta. « Nous avons été vraiment déçus et frustrés par les résultats, pas tant par les performances que par les résultats. Les joueurs souffraient, nos fans souffraient et aujourd’hui est un jour vraiment spécial. Ça ne va pas mieux: Boxing Day, jouer un derby londonien aux Emirats et gagner comme nous l’avons fait.

Arsenal a besoin de sa victoire sur Chelsea pour être un tournant dans sa saison autrement décevante. David Price / Arsenal FC via Getty Images

« J’espère que c’est un tournant et que cela rehaussera la confiance de l’équipe car je sais qu’elle peut jouer à ce niveau. C’est à quel point nous sommes cohérents tout au long du match pour maintenir ce niveau et le maintenir. »

Saka, Smith Rowe et Martinelli ont prospéré contrairement au trio beaucoup plus cher assemblé à l’extrémité opposée du terrain alors que Chelsea a glissé vers une troisième défaite en quatre matchs.

Il doit y avoir des doutes quant à savoir si Frank Lampard connaît sa meilleure équipe après avoir dépensé 220 millions de livres sterling cet été, Kai Havertz étant laissé sur le banc et Christian Pulisic n’ayant pas atteint les sommets atteints lors du redémarrage du projet. Timo Werner a été superbe dans les semaines de formation de la campagne, mais il a maintenant disputé huit départs sans but, ressemblant davantage à une figure périphérique sur le flanc gauche à chaque semaine qui passe. Il a été remplacé par Callum Hudson-Odoi à la mi-temps dans un double changement avec Mateo Kovacic pour Jorginho.

Ce dernier échange permet de comprendre encore plus facilement pourquoi Chelsea continue de surveiller Declan Rice, parmi d’autres milieux défensifs, compte tenu du déséquilibre de leur équipe à l’Emirates. N’Golo Kante a ses mérites de jouer plus loin, mais cela semble contre-intuitif lorsque Chelsea perd une bataille au milieu de terrain contre Xhaka et Mohamed Elneny.





« Pas assez bien en première mi-temps, meilleure deuxième mi-temps mais trop à faire à ce stade », a déclaré Lampard après le match. « Pas assez bon sur les bases sur les sprints, le pressage et la course, la vitesse de passe, essayer de jouer et faire des angles. Toutes les bases étaient fausses.

« Il y avait définitivement une approche léthargique de la première mi-temps que, peu importe si vous jouiez à Arsenal dans un moment difficile ou dans n’importe quelle équipe de Premier League, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça. Je suis préoccupé par ce qui se passe au fond de mais je ne sais pas si c’est de la complaisance. Le fait qui compte réellement, c’est que si vous jouez lentement, sur et en dehors du ballon, vous allez avoir un gros problème à essayer d’obtenir un résultat. Le message était clair: nous avons dû l’attaquer de la bonne manière et nous ne l’avons pas fait. «

Arsenal a besoin de plus d’un résultat pour tourner le coin. Après avoir eu besoin de 683 minutes pour marquer trois buts, ils ont réussi à égaler ce total en un sort de 22 minutes qui créera sûrement une nouvelle confiance pour les batailles à venir contre Brighton & Hove Albion et West Bromwich Albion de chaque côté du Nouvel An.

Une autre défaite dans l’un ou l’autre match serait un coup dur pour un groupe fragile et un manager sous pression, mais ils devaient commencer quelque part, et battre de manière convaincante des rivaux de l’autre côté de la ville est un moyen impressionnant de le faire.