Arsenal contrôle la course au titre, mais des tests plus difficiles à venir

Le titre de Premier League est à perdre pour Arsenal et s’ils continuent à réussir tous les tests de leurs références, ils deviendront champions pour la première fois depuis 2004. Mais l’équipe de Mikel Arteta n’est pas encore là et l’ombre menaçante de Manchester City commence à envelopper les ambitions du club.

La victoire 3-2 de dimanche contre Manchester United aux Emirats a été un moment important pour de nombreuses raisons. Le but d’Eddie Nketiah à la 90e minute a transformé un point en trois, la victoire était une réponse à City battant les Wolves 3-0 plus tôt dans la journée et la victoire a mis en évidence la force de caractère au sein de l’équipe d’Arteta. Mais malgré une avance de cinq points au sommet et avec City, deuxième, ayant joué un match supplémentaire, Arsenal n’a atteint que la mi-saison.

L’arrêt de six semaines en raison de la Coupe du monde 2022 au Qatar en novembre et décembre a naturellement modifié le rythme de la course au titre de cette saison et créé un sentiment d’inconnu sur la façon dont les équipes bénéficieront ou souffriront de la longue pause dans l’action nationale. . Mais quelle que soit la manière dont les chiffres sont calculés et le précédent historique présenté, il est clair qu’Arsenal est en position de force pour remporter un premier titre en 19 ans après avoir amassé 50 points à mi-parcours. (Même les “Invincibles” de 2003-04 n’avaient que 45 points à ce stade.)

Avec leurs rivaux, y compris une équipe de City qui a remporté quatre titres au cours des cinq dernières saisons, n’ayant pas réussi à égaler l’incroyable constance d’Arsenal cette saison, la capacité de l’équipe d’Arteta à continuer de gagner en a fait les favoris pour le trophée. Les joueurs, pour l’instant du moins, apprécient la course et jouent avec une attitude insouciante qui contribue à leur forme.

Janvier était censé être un test sévère des perspectives d’Arsenal, avec des matchs contre Newcastle, Tottenham et Man United, mais ils ont encaissé sept points de ces matches et l’ont fait avec style, ne montrant aucun signe de la tension ou des nerfs qui peuvent venir d’être en haut du tableau.

Une avance de cinq points à mi-parcours n’est en aucun cas un indicateur clé d’un défi pour le titre réussi, en particulier lorsque vous devez encore affronter vos plus grands rivaux à domicile et à l’extérieur – l’équipe la plus susceptible de vous refuser la première place à la fin de la saison.

Le match nul de vendredi au quatrième tour de la FA Cup contre City à l’Etihad sera la première fois que les deux équipes s’affronteront cette saison. Mais avec Arteta et Pep Guardiola qui devraient apporter des changements importants, cela ne nous donnera qu’une légère idée de la façon dont la course au titre se déroulera et aucun des managers ne mettra trop l’accent sur le résultat en termes de bataille pour la Premier League.

C’est lorsque City visitera les Emirats en championnat le 15 février que cela deviendra réel pour Arteta et ses joueurs. Tout ce qui se prépare pour ce match sera la sous-carte de l’événement principal.

C’est un match qui établira des comparaisons évidentes avec la victoire 1-0 de Manchester United à Newcastle en mars 1996, lorsque le vainqueur d’Eric Cantona a déclenché l’effondrement de Newcastle et signalé la charge de United pour le titre.

Pourquoi les similitudes ? À l’époque, Newcastle était la nouvelle force passionnante, jouant au football insouciant et offensif qui les avait vus construire une avance de 10 points après 19 matchs. United était les vainqueurs chevronnés, à la recherche de cohérence, mais en sachant qu’ils avaient été là et l’avaient fait auparavant.

Et c’est comme ça que ça s’est joué. La machine gagnante de United s’est enclenchée et Newcastle a faibli. Le football fluide a été remplacé par une tension suffocante et Newcastle n’a remporté que cinq de ses 10 derniers matchs – United a remporté huit de ses 10 derniers – et l’équipe de Sir Alex Ferguson a dominé le tableau à la fin de la saison par quatre points.

Arsenal a trois matchs difficiles en 10 jours fin avril. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Arsenal doit simplement éviter le sort de Newcastle et s’assurer qu’il ne donne pas l’élan à City le mois prochain. S’ils évitent la défaite, la course au titre sera tellement plus simple, mais une défaite contre les champions augmentera la pression et incitera les fans à étudier les matches restants à la recherche de pièges potentiels, comme trois matchs en succession rapide à la fin de Avril contre City (extérieur), Chelsea (domicile) et Newcastle (extérieur.)

Bien sûr, Arsenal ne doit pas nécessairement être la version moderne du Newcastle de Kevin Keegan. Ils pourraient imiter Chelsea d’Antonio Conte, qui avait six points d’avance sur le peloton après 19 matchs en 2016-17 et a remporté le titre. Ils pourraient également reproduire la forme qui a amené Leicester City à un titre choc en 2015-16, lorsque l’équipe de Claudio Ranieri a stupéfié le monde du football pour remporter la Premier League. (Cependant, après 19 matchs, Leicester était deuxième sur la différence de buts avec Arsenal.)

Quand Arsène Wenger a mené Arsenal au premier de ses trois titres de Premier League en 1997-98, les Gunners avaient 13 points de retard sur le leader United à mi-parcours, avec un match en moins, mais son équipe a terminé avec un point d’avance sur United au sommet. . Une chose est donc claire : avoir une avance substantielle à mi-parcours ne mène souvent à rien. Ce n’est qu’une pierre angulaire pour des temps plus difficiles à venir et ces temps plus difficiles sont à nos portes pour Arsenal.