Arsenal contre West Ham : Premier League – en direct

Aaron Cresswell a une conversation. « Je pense que la pause est arrivée au bon moment pour nous. Les gars ont travaillé dur, c’est donc à nous maintenant de redresser la barre. Nous n’avons pas fait un bon début de saison. On ne marque pas assez de buts et on pourrait mieux en encaisser. Mais aujourd’hui, c’est une grande opportunité d’y revenir. Arsenal a été fantastique toute la saison, nous savons que ce sera un match difficile mais c’est à nous d’obtenir trois points aujourd’hui.

il y a 31 min 14.04 HNE

Bonjour le monde!

Quelle Coupe du monde terriblement chronométrée pour Arsenal. En tête du classement, avec des points perdus lors d’un seul de leurs neuf derniers matchs de championnat, ils volaient absolument lorsque le bouton de pause a été enfoncé début novembre. Nous attendons maintenant de savoir si cet élan a survécu aux six dernières semaines. Malgré toute leur qualité (et le fait que la dernière fois qu’ils ont perdu à domicile le lendemain de Noël remonte à si longtemps que l’un de leurs défenseurs centraux ce jour-là a maintenant 64 ans (1987 et David O’Leary, puisque vous le demandez), une course les Hammers ont essayé à deux reprises et n’ont pas réussi à finir), ce n’est peut-être pas un mauvais moment pour les jouer. Il n’y a eu qu’un seul match nul et vierge entre ces équipes depuis lors, ce qui est prometteur. West Ham a commencé la saison contre Manchester City, et doit maintenant la relancer contre Arsenal, ce qui est un peu rhum. J’ai le sentiment dans mes os que ce jeu pourrait être un bon ‘un, mais je suis un optimiste incorrigible. Bienvenue!