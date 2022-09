Arsenal contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 24 septembre 2022

Arsenal s’est battu contre ses rivaux du nord de Londres, Tottenham Hotspur, pour remporter une victoire 4-0 devant un record de 47 367 spectateurs en Super League féminine (WSL) samedi.

Les Spurs, qui en sont à leur quatrième saison dans la WSL, peuvent être considérés comme des nouveaux venus dans le haut de gamme et Arsenal a démontré le niveau nécessaire pour concourir en haut du tableau avec un affichage sans faille.

Les signes d’un après-midi difficile pour les Spurs de Rehanne Skinner sont apparus immédiatement lorsque l’effort dévié de Beth Mead a dévié juste au début, et c’était un signe des choses à venir lorsque Mead a ouvert le score deux minutes plus tard.

Vivianne Miedema a prolongé l’avance d’Arsenal peu avant la mi-temps tandis que Rafaelle a ajouté un troisième et Miedema a mis davantage de lumière entre les deux équipes avec son deuxième but dans un assaut après la pause.

Le patron d’Arsenal, Jonas Eidevall, a apporté trois changements à l’équipe qui a fait match nul 2-2 avec l’Ajax mardi, laissant tomber Stina Blackstenius, qui avait marqué deux fois en autant de matchs, sur le banc aux côtés de Lina Hurtig et Noelle Maritz.

L’effervescent Mead a failli frapper Arsenal quelques instants après le début du match. Lia Walti a étiré la défense avant qu’une balle basse ne trouve Mead, dont la frappe déviée est allée juste à côté.

Mead, surfant sur l’élan de son impressionnante campagne de Championnat d’Europe, ne devait pas être démentie, cependant, et en cinq minutes, elle a trouvé le premier but.

Beth Mead était effervescente lors de la victoire 4-0 d’Arsenal aux Emirats. Photo de Clive Rose/Getty Images

Son ballon de sondage a été bloqué par Molly Bartrip, mais le ballon est revenu à l’attaquant d’Arsenal, qui s’est enroulé dans une finition fantastique à la deuxième fois en demandant de marquer son troisième but de la saison.

Arsenal a eu la mesure des Spurs dans les échanges d’ouverture et a forcé de nombreuses ouvertures avec des croix flashées dans la surface, exposant souvent les visiteurs dans les vastes zones à travers Katie McCabe et le premier buteur Mead.

Manuela Zinsberger n’a été appelée à l’action qu’à la 38e minute, lorsqu’elle a produit un arrêt de routine en réponse à une frappe apprivoisée de Celin Bizet.

Et l’effort des hôtes a été récompensé deux minutes avant la fin de la première mi-temps lorsque Miedema a marqué son premier but de la campagne 2022-23.

Caitlin Foord a dépossédé Evelina Summanen et le ballon a dévié sur la trajectoire de la clinique Miedema, qui a couru au but et a envoyé une finition cool devant Rebecca Spencer.

L’intervalle de mi-temps n’a pas stoppé l’élan d’Arsenal et ils ont infligé plus de misère aux Spurs neuf minutes après la pause, alors que Rafaelle dirigeait un effort violent devant Spencer depuis le coin précis de Mead.

Dans une période de pression frénétique, l’équipe d’Eidevall a récolté de nouvelles récompenses, Miedema décrochant un doublé. L’attaquant des Pays-Bas avait été tenu silencieux lors des deux premiers matches d’Arsenal de la saison, mais les Spurs n’ont pas pu la maîtriser alors qu’elle hochait la tête dans le quatrième but des hôtes sur un corner rapidement pris à la 68e minute.

Les hôtes ont continué à avancer mais l’équipe de Skinner a réussi à arrêter le flux de buts.

Arsenal s’était mis dans une position confortable pour voir le match se terminer et remporter sa deuxième victoire 4-0 en autant de matches de la WSL cette saison.

L’équipe d’Eidevall est en tête du classement avant la ronde de matches de dimanche.