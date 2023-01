Arsenal contre Newcastle United – Rapport de match de football – 3 janvier 2023

Les leaders de la Premier League, Arsenal, ont perdu des points à domicile pour la première fois cette saison alors qu’ils étaient tenus à un match nul et vierge par Newcastle United de haut vol à l’Emirates Stadium mardi.

L’équipe de Mike Arteta a eu la meilleure des opportunités, la plupart venant dans les premières étapes, mais Newcastle a montré pourquoi ils ont le meilleur bilan défensif de la division cette saison pour gagner leur point.

Arsenal, qui avait remporté ses sept précédents matchs à domicile en Premier League cette saison, a raté l’occasion d’étendre son avance sur Manchester City au sommet à 10 points. Les champions de Pep Guardiola pourront désormais réduire l’écart à cinq points lors de leur visite à Chelsea jeudi.

Avec le match nul, Newcastle reste troisième, neuf points derrière Arsenal mais ayant disputé un match de plus.

Arsenal a fait un début de match fulgurant, quand il est apparu qu’il pouvait submerger ses visiteurs du nord-est. Les hôtes ont réussi cinq tirs vers le but de Nick Pope au cours des sept premières minutes du match.

Granit Xhaka en a eu deux, voyant d’abord un effort bloqué par la défense de Newcastle avant de tirer largement dans le filet latéral sous un angle serré. Le capitaine Martin Odegaard a également lancé une volée haute au-dessus de la barre transversale tandis que Bukayo Saka a été le seul à forcer Pope à agir après avoir battu deux défenseurs et coupé dans la surface en bas à droite.

Mais après cette salve initiale, Newcastle a réussi à ralentir l’élan d’Arsenal et à prendre pied dans un match qui est devenu de plus en plus physique alors que cinq cartons jaunes ont été distribués dans les 45 premières minutes.

Il restait cependant une occasion en or pour chaque équipe avant la mi-temps, toutes deux sur coups de pied arrêtés. Gabriel a bouclé une tête juste à côté d’un coup franc d’Odegaard 35 minutes avant la fin de la mi-temps, Joelinton n’ayant pas réussi à trouver la cible à bout portant au poteau arrière depuis un corner tiré.

La meilleure chance d’une seconde mi-temps serrée provenait également d’une situation de balle morte. Cette fois, c’est Gabriel Martinelli qui a dirigé juste à côté de la cible sur un corner d’Odegaard avec 11 minutes à jouer.

Alors qu’Arteta coupait une figure de plus en plus frustrée sur la ligne de touche, Arsenal s’est vu refuser une dernière chance de remporter la victoire lorsqu’une demande de pénalité pour handball dans la surface a été annulée dans le temps d’arrêt.