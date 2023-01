Arsenal contre Newcastle United : Premier League – en direct

Naturellement, certains d’entre vous voudront peut-être que je discute davantage des nouvelles de l’équipe. Cependant, Joe Pearson veut nous ramener à une conversation dans mon dernier MBM dimanche. “Je voulais que vous sachiez que j’ai fait Ciorba de Perisoare hier soir, sur la base de quelques recettes que j’ai trouvées en ligne. Profil de saveur unique que je ne pense pas avoir rencontré auparavant. Et une couleur orange étonnamment vibrante (la pâte de tomate et la crème sure feront l’affaire). Quoi qu’il en soit, merci de m’avoir ouvert les yeux (et le palais) sur un tout nouveau monde d’aliments ! Et bonne chance à Mary Waltz avec sa prochaine expérience Ciorba de Burta !

Peu de gens se seraient attendus à ce que ce match soit premier contre troisième, mais nous y sommes. Les deux équipes méritent amplement leur position en Premier League après des débuts de saison fantastiques.

Arsenal est revenu du tir de la Coupe du monde, écartant West Ham et Brighton pour étendre l’avance au sommet à sept points. Alors que Manchester City doit attendre jeudi pour affronter Chelsea, l’écart entre le premier et le deuxième pourrait se creuser ce soir pour mettre plus de pression sur Pep Guardiola et ses protégés.

Ce sera à Newcastle d’arrêter Arsenal et ils se sont montrés plus que capables de le faire contre les meilleurs cette saison. Eddie Howe a créé une unité cohérente et en a fait de sérieux prétendants au top quatre. Il y a une vraie qualité sur tout le terrain à Newcastle et ils seront confiants de faire un travail sur les Gunners. Ils seront motivés par le fait qu’une victoire les enverrait au deuxième rang de la ligue.

Espérons un cracker !

Coup d’envoi : 19h45 GMT