Arsenal contre Manchester United : Premier League – mises à jour en direct

maintenant 13h32 HAE À temps plein : Arsenal 3-1 Man Utd C’est ce que j’appelle de fines marges.



il y a 52 ans 13h32 HAE C’était un but magnifiquement marqué à la pause. Fabio Vieira, qui a réalisé huit très bonnes journées, s’est déchaîné sur la gauche et a glissé le ballon vers Jesus juste après la ligne médiane. Il a couru jusqu’au bout de la surface, a calmement assis Dalot et a passé le ballon nonchalamment devant Onana.



il y a 2 mois 13h30 HAE BUT! Arsenal 3-1 Man Utd (Jésus 90+11) Gabriel Jesus termine le tout en beauté, et Mikel Arteta devient fou pour toutes les bonnes raisons !



il y a 5 mois 13h28 HAE 90+8 minutes Jorginho remplace Martin Odegaard.



il y a 5 mois 13h27 HAE 90+7 minutes Evans pensait avoir été bloqué par Gabriel Jesus mais il n’est pas question de contrôle VAR.



il y a 6 mois 13h27 HAE Rice fait la fête devant une foule en adoration après un moment, il s’en souviendra pour toujours. Le corner très profond de Saka l’a atteint au-delà du deuxième poteau, sans être marqué. Il a envoyé le ballon vers le bas, a pivoté et a décoché un tir pourquoi pas qui a légèrement dévié Evans et a battu Onana plongeant au premier poteau. Je pense qu’Onana a touché le ballon, et cela a certainement touché l’intérieur du poteau, mais la déviation a rendu la tâche extrêmement difficile.

il y a 7 mois 13h26 HAE BUT! Arsenal 2-1 Man Utd (Riz 90+6) Declan Rice a gagné le match avec son premier but pour Arsenal ! Ouah! Photographie : David Klein/Reuters

il y a 7 mois 13h25 HAE 90+6 minutes Le 25 verges d’Odegaard prend une légère touche et survole la barre pour un corner d’Arsenal sur la droite. Saka le prendra.



il y a 9 mois 13h24 HAE 90+5 minutes Beaucoup de pression sur Arsenal maintenant. C’est une situation frénétique et désespérée des deux côtés.



il y a 9 mois 13h23 HAE 90+4 minutes Arsenal continue de faire fonctionner le ballon d’un côté à l’autre, même si c’est désormais Tomiyasu plutôt que Zinchenko aux côtés de Rice.



il y a 10 min 13h22 HAE 90+2 minutes Hojlund a été excellent. Il aime clairement les bagarres et a ouvert le terrain avec deux ou trois touches habiles, y compris dans la préparation du but refusé de Garnacho.



il y a 12 mois 13h20 HAE 90 minutes Il y aura huit minutes du temps additionnel. Reiss Nelson a remplacé Gabriel Martinelli, et Gabriel Jesus a été averti pour dissidence après le but qui ne l’était pas.

il y a 13 mois 13h19 HAE SANS BUT! Arsenal 1-1 Man Utd Un énorme rugissement aux Emirats ! C’était un but superbement travaillé, mais Garnacho était légèrement hors-jeu. À l’œil nu, c’était impossible à dire. Garnacho était hors-jeu d’environ un pouce. Photographie : John Sibley/Action Images/Reuters

il y a 14 mois 13h19 HAE VAR CHECK HORS-JEU ! Le joli coup de Hojlund sur la ligne médiane a libéré Casemiro. Il a glissé une belle passe précoce à Garnacho, qui était trop rapide pour Saliba et a terminé cliniquement depuis l’entrée de la surface. C’est donc serré.

il y a 15 min 13h17 HAE BUT! Arsenal 1-2 Man Utd (Garnacho 88) S’il n’y a pas de hors-jeu, c’est un fantastique but gagnant pour Man Utd ! Alejandro Garnacho met United devant ! ou l’a-t-il fait ? Photographie : David Klein/Reuters

il y a 15 min 13h17 HAE 87 minutes Casemiro effectue une belle passe dans le canal intérieur droit pour libérer Hojlund. Il traverse la zone, traverse Gabriel, puis passe au-delà. Aucune pénalité, et rien de la part du VAR. Gabriel se pencha vers lui mais c’était tout.



il y a 17 mois 13h16 HAE 86 minutes Saka court dans la surface, sur une passe en retour d’Odegaard, mais Dalot s’interpose entre lui et le ballon et Evans dégage.



il y a 17 mois 13h15 HAE 86 minutes Un autre corner médiocre de Martinelli – dont une partie de son jeu n’a pas été exceptionnelle – est capté au premier poteau par Fernandes.



il y a 18 mois 13h15 HAE 85 minutes Rashford est d’ailleurs passé sur l’aile droite. L’autre ailier gauche titulaire, le remarquable Martinelli, oblige Wan-Bissaka à concéder un énième corner. C’est la meilleure compétition individuelle du match.



il y a 19 mois 13h14 HAE 84 minutes : remplacement de Man Utd Alejandro Garnacho et Jonny Evans remplacent Antony, qui a travaillé très dur défensivement, et Victor Lindelof, qui a également travaillé très dur défensivement. Est-il blessé aussi ?!

il y a 19 mois 13h13 HAE 83 minutes Alejandro Garnacho est sur le point d’entrer en jeu. Il est parfait pour une situation comme celle-ci, même si lui et Rashford sont tous deux de gauche, il sera donc intéressant de voir comment cela fonctionne.



il y a 21 mois 13h12 HAE 81 min : Belle chance pour Saka ! Martinelli abracadabras entre Antony et Fernandes et précipite le ballon dans le champ. C’est travaillé vers la droite, où les Blancs (je pense) glissent une croix basse au milieu. Jésus le manque mais il atteint Saka, qui passe directement sur Onana à 10 mètres avec son pied gauche. Onana le repoussa instinctivement. Saka s’était écarté vers la gauche, c’est pourquoi il se trouvait au deuxième poteau sur un centre venant de la droite. C’était une formidable opportunité. Une ÉNORME chance pour Bukayo Saka ! Photographie : David Klein/Reuters

il y a 23 mois 13h10 HAE 80 minutes Diogo Dalot a réalisé un match exceptionnel à l’arrière gauche contre Bukayo Saka. Jusqu’à présent.



il y a 24 mois 13h08 HAE 78 minutes Eriksen libère Rashford dans beaucoup d’espace sur la gauche. Il bénéficie du soutien de Hojlund et d’Eriksen, mais leurs courses ne sont pas excellentes, alors Rashford décide de partir seul. Il se précipite dans la foule et son tir est bloqué.



il y a 25 mois 13h07 HAE 77 minutes Fernandes fait une passe à Rashford, qui voit beaucoup le ballon maintenant. Il entre dans la zone et tente de battre les Blancs avec un élastique ; White le lit et l’intercepte.



il y a 26 mois 13h06 HAE 77 minutes : Triple remplacement pour Arsenal Gabriel Jesus, Fabio Vieira – qui a été très bon la semaine dernière – et Takehiro Tomiyasu remplacent Eddie Nketiah, Kai Havertz et Oleksandr Zinchenko.



il y a 28 mois 13h05 HAE 75 minutes C’est le meilleur sort du match pour United. Oui je sais.



il y a 28 mois 13h05 HAE 74 minutes Hojlund revient sur Gabriel, à la manière de Mark Hughes, pour contrôler un haut et un bas et le faire passer habilement au coin de Fernandes. Il bat un homme et le donne à Rashford, dont le tir dévie largement sur les Blancs.



il y a 29 mois 13h03 HAE 74 minutes En ce qui concerne les matchs nuls 1-1, nous ne sommes pas tout à fait le 17 février 1999, mais c’est néanmoins un match assez engageant. Et je ne pense pas que ça finira 1-1.



il y a 30 mois 13h03 HAE 72 minutes Rashford bat White de manière passionnante sur la signature – lent, lent, seeya – et renvoie le ballon vers Hojlund au premier poteau. Gabriel reste dans l’espace personnel de Hojlund et bloque son tir improvisé.



il y a 32 mois 13h01 HAE 71 minutes Hojlund se met en colère. Il a déjà disputé quelques matchs de lutte avec Gabriel, dont le deuxième a débouché sur un coup franc pour Arsenal. Rasmus Hojlund en fait partie. Photographie : John Sibley/Action Images/Reuters

il y a 33 mois 13h00 HAE 70 minutes « Une fois que le plongeon est considéré comme un plongeon, la pièce s’arrête », explique Bruce Jackson. « S’il y a un coup de pied, un hand-ball, peu importe après, cela n’a pas d’importance. »



il y a 34 mois 12h59 HAE 69 minutes Onana est averti pour avoir perdu du temps lors du coup de pied de but qui en résulte. Il y a une suggestion qu’il n’était pas content de Maguire pour ne pas avoir pris un angle, bien que nous n’ayons pas vu de rediffusion.



il y a 34 mois 12h58 HAE 68 min : Juste à côté de Martinelli ! Arsenal prend un petit corner sur la droite. Saka le renvoie de manière invitante à Martinelli, qui contourne le ballon, au bord du D, et envoie un curleur pour la première fois juste à côté du poteau droit.

il y a 35 min 12h57 HAE 67 min : remplacement de Man Utd, partie 2 Il y a des acclamations sarcastiques alors que Maguire remplace Martinez. À mon signal, lâchez Harry Maguire. Photographie : Shaun Botterill/Getty Images

