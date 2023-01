Arsenal contre Manchester United : Premier League – en direct

3 min : Chance pour Odegaard ! Zinchenko fait des mannequins pour tirer et trouve Martinelli sur le côté gauche de la surface. Il ramène soigneusement le ballon à Odegaard, qui rate complètement son tir à 15 mètres. C’est tout Arsenal, et quelques instants plus tard, Partey vole à côté du premier poteau du centre de Xhaka.

Ha, tout à fait. Eh bien, c’était un peu mon point de vue – cela peut être entre les mains de deux équipes en même temps, comme c’était le cas lorsque Man Utd a pris une avance de huit points avec six à jouer en 2011-12. Il est encore plus important de le garder hors des mains de votre adversaire que de le garder entre les mains de votre adversaire.

“La course au titre ne sera pas tout à fait entre les mains de City” dit Jason Elliott, « car cela peut dépendre des résultats entre Arsenal et Manchester City, qui ne se sont pas encore affrontés cette saison. Si Arsenal parvient à perdre contre Manchester United aujourd’hui, alors ce sera toujours autant entre les mains d’Arsenal que de City. Peut-être qu’une description plus appropriée d’un tel état de choses serait, c’est à gagner maintenant !”

il y a 14 mois 11.21 HNE

“Peut-être à la limite du territoire de ‘l’opinion impopulaire'”, high-fives Matt Dony, “et je me réserve le droit de nier avec véhémence que j’aie jamais dit cela, mais je pense qu’Arsenal potentiellement gagnant la ligue est plus une chose ponctuelle de type Leicester que le début d’une longue période de défi pour le titre ,.

“C’est une très bonne équipe, et Arteta a fait un travail merveilleux et patient en inculquant un état d’esprit et un système. Il y a beaucoup à admirer à leur sujet. Mais ils semblent jouer à leur limite cette année. Les choses vont bien pour eux. Toute l’équipe s’est bien comportée et n’a pas été trop gênée par les blessures. Je ne sais pas si c’est durable. Cela ne me surprendrait pas s’ils étaient de retour dans le 7e-3e remaniement la saison prochaine. Mais, comme je l’ai dit, je me suis déjà trompé… »

Ils ne l’ont pas encore gagné ! Je sais ce que vous voulez dire, et Arteta a donné la priorité à la ligue très habilement cette saison. L’année prochaine sera différente parce qu’on ne peut pas jouer contre une équipe B en Ligue des champions. Mais ils ont pris la couronne de Liverpool en tant que recruteurs les plus intelligents de la ligue, et remporter le titre les rendrait infiniment plus attrayants pour les signatures potentielles.

Il y a quelques mois, je pensais qu’il faudrait 2-3 ans avant que des joueurs comme Saka et Martinelli ne soient achetés pour une somme énorme. Maintenant, je n’en suis plus si sûr. S’ils ne perdent aucune de leurs étoiles, cela seul devrait leur donner de la longévité car ils sont la plus jeune équipe de la ligue. De leur meilleur XI, seuls Thomas Partey (29 ans) et Granit Xhaka (30 ans) ont plus de 26 ans. Ne vous méprenez pas, je ne m’attends pas à ce qu’ils dominent comme City, principalement à cause de City, mais je le fais. pensent qu’ils peuvent tromper le système s’ils remportent le titre cette année.