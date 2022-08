Arsenal contre Leicester City – Rapport de match de football – 13 août 2022

L’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a marqué deux fois pour ouvrir son compte pour le club alors que l’équipe de Mikel Arteta a battu Leicester City 4-2 à l’Emirates Stadium samedi.

Arsenal a respiré la qualité en première mi-temps et a pris les devants après 23 minutes. Jesus a reçu le ballon sur la gauche de la surface de réparation de Granit Xhaka et a bouclé un effort lobé audacieux sur Danny Ward dans le coin le plus éloigné.

Jesus, 25 ans, a impressionné en pré-saison, marquant sept buts en cinq matches. Il a prolongé sa série de buts en doublant l’avance d’Arsenal 12 minutes après son premier match – rentrant chez lui au poteau arrière à bout portant après que le corner de Gabriel Martinelli ait été lancé par Jamie Vardy.

Granit Xhaka a marqué le troisième but d’Arsenal alors qu’ils se sont ralliés à une victoire 4-2 contre Leicester. Alex Pantling/Getty Images

Peu de temps après, Leicester a reçu un penalty, mais la décision a été annulée après un contrôle VAR qui a jugé que Vardy était allé au sol trop facilement.

Arsenal a momentanément perdu son avantage confortable au début de la seconde période alors que William Saliba se dirigeait vers son propre filet, mais deux minutes plus tard, Xhaka a sauté sur une erreur entre Wesley Fofana et le gardien Ward pour rétablir le coussin de deux buts.

James Maddison a de nouveau réduit l’écart à la 74e minute en forant un tir entre les jambes d’Aaron Ramsdale, mais Arsenal a fourni une autre réponse instantanée avec Martinelli marquant juste une minute plus tard après avoir eu l’espace pour viser en dehors de la surface de réparation.