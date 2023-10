Arsenal contre Aston Villa : Super League féminine – en direct

il y a 2 mois 11h09 HAE À temps plein : Arsenal 2-1 Aston Villa C’était une sacrée affaire serrée, et le retour de Beth Mead a aidé à remporter une victoire sur une Villa inspirée pour Arsenal. Le talent et l’énergie ont fini par se révéler, Katie McCabe devant marquer un but brillant pour égaliser le premier match de Pacheco avant que Mead ne prépare Alessia Russo pour le vainqueur. Jonas Eidevall est un homme soulagé et, sur le terrain, il a l’air sévère une seconde, puis ravi l’instant d’après.



il y a 5 mois 11h06 HAE 90+13 minutes : Salmon s’échappe presque pour Villa, seulement pour que Wubben-Moy fasse un tacle de dernier recours qu’elle célèbre comme un but… le jeu continue et les fans se retrouvent à applaudir un hors-jeu… mais arrive ensuite à plein temps…Arsenal l’a fait !



il y a 7 mois 11h04 HAE 90+12 minutes : Oooh, presque trois, presque Beth Mead mais Lucy Parker dégage lorsque le tir de Blackstenius est sauvé, suite à une autre touche élégante de Foord.



il y a 8 mois 11h02 HAE 90+11 minutes : Arsenal contre mais choisit ensuite de conserver la possession et le territoire.



il y a 9 mois 11h01 HAE 90+10 minutes : Villa, qui a si bien joué, peut-il vraiment commencer la saison avec trois défaites ? Cela semble cloué maintenant.

il y a 11 minutes 11h00 HAE 90+8 minutes : Ebony Salmon tente de trouver de l’espace pour Villa, mais Arsenal se sépare avec Mead, qui a l’air très vif. Cela a été encore plus excitant que la semaine dernière à Manchester.

il y a 12 mois 10h58 HAE 90+7 minutes : Mais attendez une minute, pour citer le grand Brian Moore. Villa veut égaliser et force un corner. Puis, quand Rachel Daly commet une faute, elles obtiennent un coup franc. Staniforth le fouette, et largement.



il y a 14 mois 10h57 HAE But! Arsenal 2-1 Aston Villa (Russo, 90+4) Cela arrivait, et avec son premier but pour Arsenal, Russo marque. L’aide ? Oui, Beth Mead. Van Domselaar en sera déçu. Alessia Russo d’Arsenal (obscurcie) célèbre avec ses coéquipiers. Photographie : Marc Atkins/Getty Images

il y a 16 mois 10h55 HAE 90+3 minutes : Le prochain objectif arrive presque immédiatement. Le bruit est incroyable. Mead glisse Blackstenius, qui fait trembler le poteau. Jonas est consterné. Cela doit sûrement venir.



il y a 17 mois 10h53 HAE But! Arsenal 1-1 Aston Villa (McCabe, 90+2) Foord glisse le ballon large et McCabe, lors du chevauchement, envoie le ballon sous un angle impossible. Quel but! Et Arsenal en veut plus ! Katie McCabe d’Arsenal marque. Photographie : Marc Atkins/Getty Images

il y a 18 mois 10h52 HAE 90+1 minutes : Oui, encore 12 minutes. Il reste tout Arsenal.



il y a 19 mois 10h52 HAE 90 minutes : Le virage est dégagé, mais le danger ne l’est pas. Tout Arsenal… et encore 12 (douze !) minutes à jouer.



il y a 20 min 10h51 HAE 89 minutes : Un bruit fort accompagne les tentatives d’Arsenal pour forcer le ballon. Mead reçoit une touche, puis le ballon tombe sur Russo. Lacasse voit un tir bloqué par Nobbs. Puis McCabe, et maintenant Catley force un corner.



il y a 22 mois 10h49 HAE Beth Mead arrive Vue pour la dernière fois en novembre dernier, l’héroïne de l’Euro revient au football en remplacement de Maritz. C’est la plus grande joie de l’après-midi. Maintenant, que peut-elle offrir ?



il y a 23 mois 10h47 HAE 85 minutes : Arsenal va haut, et c’est de la viande facile pour les défenseurs d’Aston Villa, qui ont dominé les ondes. Villa’s Parker reçoit un avertissement pour une faute de fatigue. Pacheco, le buteur, quitte le terrain.



il y a 26 mois 10h45 HAE 83 minutes : Le calme s’installe, Carla Ward a la chance de donner des conseils et Beth Mead doit nous rejoindre. « Meado, Meado, Meado », chantent les fans d’Arsenal.



il y a 27 mois 10h43 HAE 81 minutes : Villa défend comme des démons alors que le ballon de Maritz entre. Arsenal se bat pour le ballon final. La joueuse du match nommée Kim Little – cela semble prématuré – il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Daly, quant à lui, achète une faute et du temps à Wubben-Moy.



il y a 29 mois 10h41 HAE 80 minutes : Van Domselaar est blessé, ce qui permet à Arsenal de tenir une équipe. Dix minutes pour poursuivre et égaliser, et un vainqueur après ça.



il y a 30 mois 10h40 HAE 78 minutes : Plus de chaos dans cette surface de Villa alors que le tir de Katie McCabe est bloqué par Patten et dégagé. Jonas Eidevall demande à la foule de soutenir l’équipe. C’est tout Arsenal maintenant, Catley se rapproche avec une tête avec laquelle elle aurait pu mieux faire.



il y a 33 mois 10h37 HAE 76 minutes : Changement d’Arsenal : Walti absent, Blackstenius activé, et c’est un attaquant remplaçant un milieu de terrain.



il y a 34 mois 10h37 HAE 75 minutes : Villa passe le ballon plutôt proprement. L’équipe de Carla Ward a fait preuve d’une qualité qui l’a poussé à défier les clubs d’élite. Pourtant, il reste encore beaucoup de temps.



il y a 35 min 10h35 HAE 73 minutes : Bravo alors que Jordan Nobbs remplace Villa. Elle entre en jeu pour un rare corner de Villa qui est finalement dégagé. Simone Magill, qui a été excellente, s’en va, sûrement épuisée.



il y a 37 mois 10h33 HAE 71 minutes : Changement de villa imminent, viendra Jordan Nobbs.



il y a 40 mois 10h30 HAE 69 minutes : Lacasse est pénalisée lorsque le ballon lui est joué à côté.



il y a 42 mois 10h29 HAE 67 minutes : Kim Little a avancé et Arsenal semble soudainement plus dangereux Kim Petit. Photographie : Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images

il y a 42 mois 10h28 HAE 66 min : Le plus proche à ce jour pour Arsenal ! Le centre de Maritz est invitant pour les attaquants d’Arsenal et pourtant personne ne le comprend, le ballon sort. Little joue sur Foord, qui frappe le poteau. Le ballon revient à Russo et van Domselaar le récupère.



il y a 46 mois 10h25 HAE 63 minutes : Ces changements chez les Gunners : Maanum absent, Lacasse, buteur de la semaine dernière. Ilestedt s’en va, et Pelova arrive. Pas encore de Mead-o, et ce qui ressemble à un remaniement. Les fans d’Arsenal montrent leur soutien à Beth Mead. Photographie : Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images

il y a 47 mois 10h23 HAE 62 minutes : Un corner est forcé, au Clock End, mais van Domselaar s’en sort bien, récupérant le ballon après un premier coup de poing dégagé.



il y a 49 mois 10h22 HAE 60 minutes : Un bel échange entre Steph Catley et McCabe n’aboutit à rien, et Villa se casse, même si leur répit est limité. Des changements à Arsenal sont en cours.



il y a 51 min 10h20 HAE 57 minutes : Magill, excellente en défense, arrête Russo dans son élan. Kim Little est absent pour Arsenal, après un affrontement avec Mayling de Villa. Il n’y a rien de mal à continuer alors qu’il y avait des inquiétudes concernant son genou. Simone Magill d’Aston Villa se bat pour la possession avec Katie McCabe d’Arsenal. Photographie : Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images

il y a 53 min 10h17 HAE 55 minutes : Pelova va-t-il entrer à Arsenal ? Beth Mead s’échauffe aussi.



il y a 54 min 10h16 HAE 52 minutes : Arsenal doit maintenant risquer davantage et semble disposé à le faire. Le problème est le manque de mouvement, les trois défenseurs de Villa couvrant l’espace.



il y a 1h 10h15 HAE 50 minutes : Corsie va bien, puis est assez cool pour jouer son rôle dans Villa jouant le ballon par l’arrière. Ils ont bien joué.



il y a 1h 10.11 HAE 48 minutes : Arsenal se retrouve désormais sous le soleil, qui reste toujours brillant et lourd… La volée de Russo explose dans le visage de Corsie et le match nécessitera une évaluation de sa blessure à la tête.



il y a 1h 10h08 HAE 47 minutes : Une statistique via la BBC : « Arsenal a créé neuf tirs en première mi-temps, mais un seul a touché la cible. »



il y a 1h 10h07 HAE 46 minutes : De retour, Jonas Eidevall feuillette son livre de tactique sur sa tablette avec son assistant. Comment Arsenal va-t-il changer ? La première mi-temps était celle de Carla Ward.



il y a 1h 09h54 HAE Mi-temps : Arsenal 0-1 Aston Villa Cela ne claque pas du tout pour Arsenal, qui a dominé mais n’arrive pas à mettre un gant sur l’équipe de Carla Ward. Un but rare de Maz Pacheco, son tout premier dans la WSL, donne à Villa une avance qu’elle menaçait alors qu’Arsenal avait du mal à se créer des occasions claires. Du travail à faire pour Jonas Eidevall.



il y a 1h 09h52 HAE 45+4 minutes : Villa cherche à terminer la mi-temps, Little tombe sur un défi de Turner mais pas de faute, et c’est tout pour les 45 premiers.



il y a 1h 09h50 HAE 45+2 minutes : Maanum a de l’espace pour organiser une attaque d’Arsenal, et après que sa passe soit bloquée, elle surgit, puis obtient un tir, après avoir été fermée, elle devrait donc marquer un but très spectaculaire.



il y a 1h 09h47 HAE 45 minutes : Quatre minutes ajoutées et des huées alors que Corsie descend dans sa zone. Pacheco a réservé pour avoir bloqué un coup franc. Il y a un vrai avantage dans ce jeu.



il y a 1h 09h46 HAE 44 minutes : Brouillez-vous dans le quartier de la Villa. Walti hoche la tête en retour et Daly y met la tête, et le ballon tourne près de la ligne et est dégagé derrière. Chaotique, c’est le moins qu’on puisse dire. Sur le corner qui en résulte, van Domselaar fait sortir le ballon d’une manière ou d’une autre.