Arsenal construit déjà pour la saison prochaine – Mikel Arteta

Mikel Arteta dit qu’Arsenal fait déjà des plans et construit pour le début de la saison prochaine, mais ajoute que la profondeur de son équipe n’est pas « au niveau » qu’il souhaite.

Le club du nord de Londres a obtenu le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine après avoir affronté Manchester City dans la course au titre de Premier League.

L’équipe d’Arteta semble sur le point de rater la victoire de la ligue pour la campagne en cours, avec City à une victoire de soulever le trophée, mais l’Espagnol insiste sur le fait qu’il devra continuer à fixer des attentes élevées pour son équipe car les exigences seront encore plus grandes sur son équipe.

Il a dit: « Nous sommes toujours là, avec deux matchs à jouer, nous pouvons encore être champions contre probablement la meilleure équipe de l’histoire de la Premier League.

« Pendant 10 mois, nous sommes encore là. Il reste encore deux matchs à jouer et nous n’allons certainement pas embouteiller cela. Ce qui se passera la saison prochaine dépendra de ce que nous ferons, comment nous évoluerons et comment nous commencerons. Cette prédiction est très difficile à faire aujourd’hui.

«Nous avons construit ce noyau et cette fondation. C’est beaucoup de qualité, de jeunesse et d’enthousiasme entouré de beaucoup de bonnes personnes avec la bonne expérience et le bon leadership autour d’eux.

« Nous devons continuer à le faire car les exigences, les attentes et les défis la saison prochaine seront encore plus élevés. Nous ne pouvons pas nous tromper sur ce que nous sommes aujourd’hui, mais nous avons une grande clarté sur la façon dont nous allons obtenir ce que nous voulons dans les prochaines saisons.

La saison prochaine sera la première fois qu’Arsenal participera à la Ligue des champions depuis la campagne 2016-17.

Arsenal a également échoué en Europe cette saison après s’être éliminé des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre le Sporting Lisbonne sur deux manches.

Arteta admet qu’il n’a actuellement pas la profondeur de l’équipe pour concourir en Premier League et en Ligue des champions, mais dit qu’il ne s’agit pas seulement de recruter de nouveaux joueurs, arguant que l’équipe actuelle doit également s’améliorer.

« Non (nous n’avons pas la profondeur). Au niveau que nous voulons non. Nous n’avions pas la capacité de le faire aussi bien avec la Ligue Europa, donc cela fait partie de cette évolution.

«Nous avons fait beaucoup de bons pas et de grands pas dans ce voyage et nous devons continuer. Cela ne finit jamais. Nous voulons être meilleurs et le reste sera meilleur, puis les marges seront plus élevées et nous devons commencer à vivre avec ces normes, nous améliorer et être plus intelligents.

« Cela ne signifie pas seulement signer des joueurs. C’est pour améliorer nos propres joueurs. Il y a des joueurs dont nous n’avons pas eu le meilleur cette saison. Il y a quelques joueurs où ils n’ont pas eu les minutes ou les performances et nous devons également rechercher ces joueurs pour nous donner un avantage différent. Il ne s’agit pas seulement de recruter des joueurs.

« Il s’agit de ressources et de personnel et d’améliorer certaines choses qui peuvent être mieux faites ou plus efficacement ou plus intelligemment. »

Arsenal fait face à un déplacement à Nottingham Forest samedi en Premier League.

