Arsenal confirme sa troisième signature estivale avec l’arrivée de Matt Turner

Arsenal a annoncé sa troisième signature estivale avec le gardien Matt Turner rejoignant officiellement le club après les arrivées de Marquinhos et Fabio Vieira plus tôt dans la fenêtre.

✈️ Du New Jersey au nord de Londres… Bienvenue à la maison, Matty Turner ❤️ — Arsenal (@Arsenal) 27 juin 2022

L’accord de Turner est en cours depuis janvier, le gardien de but ayant excellé dans la MLS et ayant impressionné alors qu’il était dans le but de l’USMNT en juin.

Mikel Arteta a expliqué que “Matt est un gardien de but expérimenté qui apportera une grande qualité à notre équipe. Il a montré avec ses performances ces dernières années à la fois en MLS et au niveau international avec les États-Unis qu’il est un gardien de but qui nous donnera une force supplémentaire pour la saison prochaine.

“Nous souhaitons la bienvenue à Matt et à sa famille au club et nous sommes impatients de travailler ensemble dans les années à venir.”

Pendant ce temps, le directeur technique Edu Gaspar a ajouté : « Nous sommes ravis que Matt nous rejoigne.

“Matt est un gardien de but avec des qualités et une expérience reconnues, qui sera un excellent ajout à notre équipe. Nous avons identifié Matt il y a quelque temps et avons travaillé dur pour nous assurer que son transfert était complet afin qu’il puisse nous rejoindre à temps pour notre pré-saison en juillet.

“Nous attendons maintenant avec impatience que Matt nous rejoigne, s’installe dans sa nouvelle maison et travaille avant la saison prochaine.”

Turner portera le maillot n ° 30 et prendra la relève en tant que gardien de but de deuxième choix, le mouvement étant désormais prêt à accélérer le départ de Bernd Leno.

Et ensuite ?

Un accord pour l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus a également été conclu, avec une annonce attendue cette semaine.

Gabriel Jesus à Arsenal, c’est parti ! Conditions personnelles pleinement convenues avec son agent Marcelo Pettinati et ses deux associés. Gabriel signe jusqu’en 2027, c’est fait à 100%. 🚨⚪️🔴 #AFC Arsenal a déjà convenu de frais de 45 millions de livres sterling avec Man City, comme révélé vendredi. Edu & Arteta, clé de l’accord. pic.twitter.com/06dTVNNLmM — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 26 juin 2022

Pendant ce temps, Arsenal est également à la recherche d’un autre défenseur, avec Lisandro Martinez fortement lié, tandis qu’un accord pour l’ailier de Leeds United Raphinha reste en préparation.

Ils pourraient également ajouter un autre milieu de terrain central, avec Youri Tielemans fortement lié au club.