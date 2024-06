Arsenal confirme sa toute première tournée aux États-Unis contre Chelsea et le duo NWSL

Arsenal a confirmé que sa première tournée de pré-saison aux États-Unis aura lieu du 15 au 26 août.

Rapporté pour la première fois par ESPN le mois dernier, Arsenal affrontera le Washington Spirit tandis que Chelsea affrontera le NJ/NY Gotham FC avant que le duo de la Super League féminine ne joue un match amical à Washington, DC.

Le club du nord de Londres a confirmé que ses matchs auront lieu à Audi Field le 18 août contre Spirit et le 25 août contre Chelsea, avec un camp d’entraînement à l’Université George Mason organisé au cours de la visite.

Chelsea a confirmé son match contre Gotham qui aura lieu au Red Bull Arena le 19 août. L’ancienne manager des Blues, Emma Hayes, a quitté le club après 12 ans pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis.

Le directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar, a déclaré : « Nous voulons toujours créer les meilleures conditions pour que nos équipes puissent se préparer et performer au mieux en pré-saison. Cela donne à nos joueurs l’opportunité de jouer et de s’entraîner dans un nouvel environnement, devant notre équipe. supporters du monde entier. »

C’est la première fois que deux clubs de la WSL se lancent dans des préparatifs estivaux d’une telle envergure ; cependant, Arsenal s’est rendu en Australie à la fin du mois dernier pour un match controversé contre les All Stars de la A-League australienne.