Arsenal confiant de signer la star de Brighton Moises Caicedo, selon des rapports

Arsenal est devenu une force avec laquelle il faut compter cette saison. Les géants de Londres sont assis au sommet de la pile de Premier League. Ils n’ont perdu qu’un seul match en Premier League cette saison et leur équipe relativement jeune tire à plein régime. Mais rester compétitif sur plusieurs tournois nécessite de la profondeur et des renforts d’équipe. C’est précisément pourquoi Arsenal est censé être prêt à dépenser d’énormes sommes d’argent pour la star de Brighton & Hove Albion, Moises Caicedo.

Alors que la date limite de transfert approche, Arsenal espère toujours conclure cet accord à temps. On pense également que leur poursuite de Caicedo n’entravera pas leurs plans d’achat de Declan Rice à West Ham United cet été. Les Gunners ont déjà fait deux offres pour le professionnel équatorien de 21 ans dans cette fenêtre de transfert, qui ont été rejetées par le propriétaire de Brighton, Tony Bloom. Il est entendu qu’ils sont maintenant prêts à faire une dernière offre, prêts à dépenser jusqu’à 75 millions de livres sterling pour tenter de débarquer le jeune.

Moises Caicedo s’est rendu d’Independiente del Valle à Brighton moyennant des frais de transfert de 4,5 millions de livres sterling en février 2021. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et sa valeur semble avoir monté en flèche. Le joueur de 21 ans a fait 21 apparitions dans toutes les compétitions pour les Seagulls, fournissant un but et une passe décisive dans le processus. L’Équatorien est solide au milieu du parc, offrant à son équipe une solidité et une présence défensive stable. Il a joué un rôle central dans leur configuration cette saison, car ils occupent la sixième position du classement de la Premier League avec 31 points en 19 matchs jusqu’à présent.

L’avenir de l’international anglais Declan Rice à West Ham a également fait l’objet de spéculations. David Moyes avait précédemment déclaré que leur talisman valait plus de 100 millions de livres sterling, mais on pense qu’il serait disponible cet été pour un montant proche de 60 millions de livres sterling.

Le joueur de 24 ans a déjà fait 211 apparitions pour les Hammers à ce jour, marquant 11 buts et 12 passes décisives pour eux dans le processus. Il a également cimenté sa place dans la configuration de l’équipe nationale d’Angleterre au cours des deux dernières années. Le rythme de travail, la capacité défensive et les compétences de porteur de balle de Rice signifient que Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United le surveillent également.

