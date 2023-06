Arsenal confiant de signer Declan Rice pour 90 millions de livres sterling

Declan Rice semble certain de quitter West Ham cet été, avec Arsenal parmi les clubs poursuivant ses services. Dans ce qui sera très probablement son dernier match avec le club, le milieu de terrain dynamique a mené les Hammers au titre de l’Europa Conference League mercredi soir à Prague. Le match étant maintenant terminé, les offres de plusieurs équipes devraient maintenant être soumises.

Le président de West Ham, David Sullivan, a confirmé jeudi que Rice serait libre de partir en supposant que l’évaluation du club soit respectée. « Nous lui avons promis qu’il pourrait y aller », a déclaré Sullivan ParlerSport. «Il a décidé de partir et en temps voulu, il doit continuer et nous devons trouver un remplaçant. Ce n’est pas quelque chose que nous voulions qu’il se produise. »

« Nous lui avons proposé 200 000 £ par semaine il y a 18 mois et il l’a refusé. Vous ne pouvez pas garder un joueur qui ne veut pas être là.

« Je pense que les offres commenceront à arriver aujourd’hui », a poursuivi le directeur du club. « Trois ou quatre clubs ont manifesté leur intérêt, mais par respect pour West Ham, pendant que nous jouons encore, vous ne faites pas d’offres pour les joueurs. »

Gunners pas loin de la valorisation de West Ham pour Rice

Selon Le gardien, West Ham voudrait au moins 100 millions de livres sterling (125 millions de dollars) pour son capitaine. Cependant, ils peuvent ne pas être en mesure de recevoir ce montant. Le milieu de terrain vedette Jude Bellingham a récemment rejoint le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund pour environ 110 millions de dollars. Bien que le duo ne soit pas le même type de milieu de terrain, ils sont quelque peu similaires en valeur.

Arsenal est clairement le favori du concours Rice en ce moment. Les Gunners sont des admirateurs de l’international anglais depuis un certain temps et soumettront probablement bientôt une offre officielle. Néanmoins, le club du nord de Londres valorise Rice plus près de 90 millions de livres sterling (112 millions de dollars).

Arsenal veut conclure l’accord avec Declan Rice dès que possible

Le Bayern Munich, Manchester United et Newcastle sont tous censés être également intéressés par le joueur. Rice tient cependant à rester à Londres, ce qui conviendrait évidemment à Arsenal. Le milieu de terrain aurait également du respect pour le patron des Gunners, Mikel Arteta, et aurait même déjà des amis dans l’équipe. Ces facteurs rendent un déménagement vers le nord de Londres assez probable.

Néanmoins, Arsenal voudra conclure l’affaire le plus rapidement possible pour éviter tout problème. La dernière chose qu’Arteta et sa société veulent, c’est une guerre d’enchères. 112 millions de dollars représentent déjà des frais énormes pour un joueur et les Gunners ont également d’autres besoins en équipe.

