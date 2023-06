Arsenal confiant de débarquer Declan Rice et vise à payer 90 millions de livres sterling à West Ham

Arsenal est convaincu de conclure un accord pour signer Declan Rice après que le milieu de terrain ait été capitaine de West Ham pour une victoire spectaculaire sur la Fiorentina lors de la finale de la Ligue de conférence Europa mercredi.

Rice est la principale cible d’Arsenal et ils ont l’intention d’agir rapidement pour tenter de repousser l’intérêt du Bayern Munich, de Manchester United et de Newcastle. L’équipe de Mikel Arteta mène la course pour le joueur de 24 ans et les pourparlers avec West Ham devraient bientôt s’accélérer.

West Ham espère recevoir au moins 100 millions de livres sterling pour Rice, qui veut partir, et cela renforcerait sa position si une vente aux enchères se développait. Arsenal veut payer environ 90 millions de livres sterling.

On s’attend à ce que Rice passe à l’Emirates Stadium. Il y a un respect mutuel entre Arteta et le milieu de terrain anglais. Rice, qui tient à ne pas quitter Londres, admire le football d’Arteta et il est entendu qu’il veut déménager à Arsenal.

Le président de West Ham, David Sullivan, a confirmé jeudi que Rice serait autorisée à partir. « Nous lui avons promis qu’il pourrait y aller », a-t-il déclaré à TalkSport. «Il a décidé de partir et en temps voulu, il doit continuer et nous devons trouver un remplaçant. Ce n’est pas quelque chose que nous voulions qu’il se produise.

« Nous lui avons proposé 200 000 £ par semaine il y a 18 mois et il l’a refusé. Vous ne pouvez pas garder un joueur qui ne veut pas être là.

« Je pense que les offres commenceront à arriver aujourd’hui. Trois ou quatre clubs ont manifesté leur intérêt mais, par respect pour West Ham, pendant que nous jouons encore, vous ne faites pas d’offres pour les joueurs.

Rice, qui a rejoint l’académie de West Ham après avoir quitté Chelsea à l’âge de 14 ans, n’a pas laissé les spéculations sur son avenir affecter son football et il partira en tant que légende du club après le triomphe de la Conference League.

C’était le moyen idéal pour Rice de dire adieu à West Ham, qui n’avait pas remporté de trophée depuis 43 ans. Il est revenu sur le terrain près de deux heures après le coup de sifflet final, prenant des photos avec le trophée et célébrant avec le personnel du club.

Le contrat de Rice expire en juin prochain, avec l’option du club d’une année supplémentaire, et il veut jouer en Ligue des champions. Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern, lui a parlé mais il est peu probable que Rice, devenu père l’an dernier, veuille partir en Allemagne.

Arsenal pourrait être amené à transpirer en cas de transfert tardif de United, qui cherche à renforcer son milieu de terrain. L’intérêt de United pour Rice est solide. Cependant, leurs priorités sont de signer le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount et d’acheter un attaquant. United cherche désespérément à signer Harry Kane de Tottenham, qui est également recherché par le Real Madrid, et ils auraient besoin de vendre des joueurs pour libérer des fonds pour Rice.

Cela laisse Arsenal aux commandes. Arteta veut plus de puissance au milieu de terrain après avoir raté le titre contre Manchester City et devrait faire de la place à Rice en vendant Granit Xhaka au Bayer Leverkusen. Rice deviendrait le joueur le plus cher de leur histoire. Nicolas Pépé, qui a rejoint Lille pour 72 millions de livres sterling en 2019, est leur signature record.