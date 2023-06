Arsenal conclut un accord pour sa deuxième signature de l’été: rapport

Arsenal semble déjà avoir conclu un accord pour sa deuxième signature du mercato estival.

Les Gunners se sont précipités pour faire de Kai Havertz leur première capture, amenant l’Allemand de Chelsea pour environ 60 millions de livres sterling. Le déménagement surprise devrait être annoncé dans les prochains jours, après rapports du journaliste italien Fabrice Romano que Havertz a déjà passé un examen médical.

Suite à cet accord, le patron d’Arsenal Mikel Arteta et le directeur sportif Edu Gaspar ne perdent pas de temps pour ajouter plus de profondeur à l’équipe, avec un deuxième transfert déjà assuré également.

Arsenal semble avoir déjà signé Kai Havertz (Crédit image : Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Romano a confirmé que des conditions personnelles ont été convenues entre le défenseur de l’Ajax Jurrien Timber et les Londoniens du nord.

Mike Verweij du point de vente néerlandais De Telegraaf a partagé plus de détails sur l’accord, cependant, avec Arsenal et l’Ajax négocient progressivement un transfert qui devrait atteindre 45 millions d’euros.

Le Bayern Munich serait intéressé par Timber et l’équipe la plus susceptible de rivaliser avec Arsenal pour le joueur, selon Verweij, bien que l’intérêt des Bavarois n’ait pas vu d’offre se concrétiser. Timber se concentre plutôt sur un passage en Premier League, où il gagnera 150 000 £ par semaine.

Le Néerlandais est capable d’opérer en tant qu’arrière central ou arrière droit et couvrira probablement Ben White, Takehiro Tomiyasu et William Saliba en défense, Arsenal se débattant dans cette position lorsque des blessures ont fait dérailler sa candidature au titre la saison dernière.

Jurrien Timber de l’Ajax semble lié à Arsenal cet été (Crédit image : Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

Arsenal cherche également à conclure des accords pour le duo de Premier League Declan Rice et Romeo Lavia cet été, car les dépenses pourraient atteindre 200 millions de livres sterling.

Le bois est valorisé à 42 M€ par Marché de transfert.

