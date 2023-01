Arsenal complote pour le capitaine de West Ham, Declan Rice, alors que la confiance dans l’accord d’été grandit

Arsenal prévoit un déménagement estival pour le milieu de terrain de West Ham Declan Rice et est de plus en plus convaincu qu’un accord peut être conclu.

Le contrat de Rice expire à l’été 2024 et le joueur de 24 ans a jusqu’à présent rejeté trois offres de prolongation de son séjour dans l’est de Londres.

Chelsea, Manchester City et Manchester United ont tous déjà manifesté un intérêt pour le milieu de terrain, Chelsea explorant initialement un transfert potentiel à l’été 2020.

Mais les dirigeants actuels de la Premier League, Arsenal, sont désormais de plus en plus optimistes à l’idée de battre leurs rivaux de la Premier League contre l’international anglais évalué à 80 millions de livres sterling.

Rice tient à concourir pour des trophées et à jouer au football en Ligue des champions.

“A cent pour cent, je veux jouer la Ligue des champions”, a-t-il déclaré en décembre.

« Depuis deux ou trois ans, je dis ça. J’ai toujours bien joué pour mon club et je sens que je veux vraiment continuer à pousser. Je vois ici mes amis qui jouent la Ligue des champions et pour de gros trophées.

West Ham n’envisagerait pas de départ ce mois-ci mais a concédé en interne qu’il devra le vendre cet été.

Le contrat de Rice contient une option d’un an, mais les chefs des stades de Londres pensent que cet été est leur dernière chance de gagner une somme importante pour le milieu de terrain.

Les ambitions d’Arsenal d’acquérir Rice permettent d’affronter à nouveau Chelsea pour une signature, comme Joao Felix et Mykhailo Mudryk.

Arsenal a été battu cette fenêtre à la signature des deux joueurs mais se tourne déjà vers les renforts estivaux.

Ils ont tenté de décrocher un milieu de terrain central le dernier jour du dernier mercato estival, faisant plusieurs offres pour Douglas Luiz d’Aston Villa.

Depuis, Thomas Partey et Mohamed Elneny sont revenus de blessure, donc un milieu de terrain est considéré comme moins prioritaire dans ce mercato de janvier.

