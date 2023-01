Arsenal cible Moises Caicedo remet une demande de transfert – et pourrait forcer les Gunners à déménager avant mardi: rapport

La cible d’Arsenal, Moises Caicedo, remet une demande de transfert pour tenter de faire passer son déménagement dans le nord de Londres dans les prochains jours.

C’est selon un rapport qui dit que le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion veut aller en haut de la table et prend les choses en main. Ce matin, L’Athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet) David Orstein (s’ouvre dans un nouvel onglet) révélé (s’ouvre dans un nouvel onglet) que les Seagulls avaient refusé un transfert de 60 millions de livres sterling pour l’Équatorien.

Mais la saga n’est pas terminée avec Arsenal qui devrait faire un autre pas avant la date limite de mardi, puisque Mikel Arteta a besoin d’un autre milieu de terrain pour concourir pour le titre de Premier League.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite amener une deuxième star de Brighton à l’Emirates Stadium après leur capture de Leandro Trossard de l’Amex plus tôt ce mois-ci. (Crédit image : Shaun Botterill/Getty Images)

Selon TeamTalk (s’ouvre dans un nouvel onglet), Caicedo s’apprête à déposer une demande de transfert pour forcer l’émission. On pense que Chelsea est toujours dans la course pour le joueur de 21 ans, tandis que Liverpool a également un intérêt.

Brighton a cependant insisté sur le fait que le joueur n’était pas à vendre. journaliste italien Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que le joueur (s’ouvre dans un nouvel onglet) a dit à Brighton qu’il « adorerait saisir l’occasion ».

La main d’Arsenal a été forcée ces dernières semaines, tout comme elle l’était dans les braises mourantes de la fenêtre estivale. Les Gunners ont de nouveau perdu Mohamed Elneny sur blessure, les laissant très courts au milieu de terrain.

Maintenant que les Gunners se disputent le titre, Thomas Partey n’a plus de remplaçant au milieu de terrain, à part Albert Sambi Lokonga. Le Belge n’est cependant pas un n ° 6 naturel et a très peu d’expérience en tant que milieu de terrain le plus profond du 4-3-3 d’Arteta.

La star d’Arsenal, Albert Sambi Lokonga, est désormais le seul remplaçant de Thomas Partey au milieu de terrain d’Arsenal. (Crédit image : Sam Greenwood/Getty Images)

Il reste plus probable, cependant, qu’Arsenal attende jusqu’à l’été pour faire une grosse offre pour un milieu de terrain défensif – et que Caicedo soit le deuxième choix derrière Rice pour le rôle. Cependant, les rumeurs selon lesquelles d’autres milieux de terrain se joindraient avant la date limite sont rares.

Caicedo est valorisé à 38 M€ par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

