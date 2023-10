Alors que Gabriel Jesus subit une autre blessure qui pourrait le mettre à l’écart pendant plusieurs semaines et qu’Arsenal a marqué le moins de buts en championnat parmi toutes les équipes du top sept, Mikel Arteta recherchera des renforts offensifs lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Mais cette semaine, une cible clé a semblé rejeter une décision au cours de la nouvelle année, portant un coup dur à la recherche d’Arteta d’options offensives renforcées.

Les Gunners ont connu un été riche en dépenses, en signant Kai Havertz, Jurriën Timber et Declan Rice pour un total de 196,3 millions de livres sterling, et en prêtant le gardien de but David Raya de Brentford pour 3 millions de livres sterling dans leur tentative de faire mieux que 2022/23 et de gagner. le titre de Premier League.

Jusqu’à présent, les signes sont prometteurs, les hommes d’Arteta étant invaincus depuis neuf matches et occupant la troisième place avec 21 points avant le match de samedi contre Sheffield United. Cependant, bien qu’ils se soient révélés difficiles à battre, seuls Nottingham Forest et Brentford ont fait match nul plus que les Londoniens du nord, et leurs buts dans la colonne font défaut par rapport à leurs pairs en quête de titre.

Ils sont donc à la recherche de quelqu’un pour les aider à trouver le filet plus fréquemment et ont été étroitement liés à Pedro Neto des Wolves ces dernières semaines. Ce n’est pas une surprise : l’ailier a inscrit un but et six passes décisives en neuf matches de championnat cette saison, et a sans aucun doute été la star d’un début aléatoire pour les Wolves.

Son succès cette saison fait suite à deux blessures graves au cours des dernières campagnes, avec respectivement une blessure au genou et à la cheville l’obligeant à rater 79 matches depuis avril 2021, rendant son retour en forme d’autant plus impressionnant.

Les clubs du Big Six auront leurs chéquiers prêts s’il devient disponible, mais dans une interview avec le Telegraph, le joueur de 23 ans a exclu un départ de Molineux.

“Je veux dire que je suis là et que j’aiderai tout le monde”, a-t-il déclaré. “J’aime le club et tout le monde ici. J’ai toujours senti que cela m’avait beaucoup apporté.

«Je profite du moment ici, donc je vais continuer à le faire. L’avenir et les ambitions à long terme n’ont pas d’importance. Nous ne tomberons jamais dans aucune situation, nous sommes là pour gagner et nous battre. Je me sens vraiment bien en ce moment et j’espère continuer.”

Les Wolves ont libéré une multitude de joueurs clés cet été, dont Rúben Neves, Conor Coady, Nathan Collins, Raúl Jiménez et Matheus Nunes, tandis qu’Adama Traoré, João Moutinho et Diego Costa sont partis à la fin de leur contrat. Sans surprise, les rapports indiquent que le club n’a pas l’intention de vendre Neto à la réouverture de la fenêtre.

C’est donc de retour à la planche à dessin pour Arteta et Arsenal, en action contre Sheffield United samedi avant que les Wolves n’affrontent Newcastle United plus tard dans la journée.

