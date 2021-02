La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Arsenal tente de démarrer tôt son activité estivale et le Sun suggère qu’il est sur le point de finaliser un accord pour l’attaquant du Sporting Lisbonne Tiago Tomas.



Le directeur technique des Gunners, Edu, a été en contact avec Hugo Viana, son homologue du Sporting, et le club portugais pourrait être prêt à laisser partir le joueur de 18 ans pour 20 millions de livres sterling.

Arsenal aurait été impressionné par Tomas lors de sa performance pour le Sporting contre Benfica plus tôt ce mois-ci, et ils ne veulent pas rater un joueur qu’ils croient être une énorme star du futur.

Tomas a signé un contrat de cinq ans chez Sporting en juin 2020 avec une clause de libération de 52 millions de livres sterling. Cependant, avec le climat économique actuel, le rapport indique qu’Arsenal pense que le Sporting acceptera la réduction des frais.

Tomas a passé six ans dans l’académie du Sporting et, depuis ses débuts en juillet, il a trouvé le filet une fois lors d’un match de Ligue Europa contre Aberdeen.

Angelino a ce soir déclenché une clause qui le verra déménager à RB Leipzig de manière permanente, rapporte le Daily Mail.

Angelino a participé à la victoire 2-1 de l’équipe contre Augsbourg, son 12e match de la campagne et le transfert permanent verrait la partie allemande désormais obligée de payer 16 millions de livres sterling à Manchester City. Le joueur de 24 ans a rejoint Leipzig en prêt de Manchester City, bien qu’il ait été stipulé qu’ils le signeraient de manière permanente s’il disputait 12 matches.

L’Espagnol a été omniprésent pour l’équipe de Julien Nagalsmann, qui affrontera Liverpool la semaine prochaine en Ligue des champions.

City a la possibilité de démissionner Angelino pour 35 millions de livres sterling à l’avenir.

Le PSG redouble d’efforts pour Donnarumma

Suite à des rapports antérieurs selon lesquels l’agent Mino Raiola veut son client Gianluigi Donnarumma Pour être le deuxième gardien le mieux payé au monde derrière David de Gea, Gazzetta dello Sport estime que le Paris Saint-Germain redouble d’efforts pour le recruter.

En effet, le directeur sportif du PSG, Leonardo, connaît bien Donnarumma depuis son passage au San Siro et il courtise depuis longtemps le Rossoneri gardien de but.

Milan a refusé une offre de 20 millions d’euros en 2019, mais Leonardo est déterminé à débarquer son homme. Donnarumma est en rupture de contrat à la fin de cette saison, ce qui signifie qu’il est désormais autorisé à négocier avec des clubs hors d’Italie, ce qui donne aux Parisiens l’espoir de pouvoir le faire sortir de la capitale italienne de la mode.

Milan offrirait 7,5 millions d’euros par an dans le cadre d’un nouveau contrat à long terme, mais Raiola souhaite obtenir plus de 10 millions d’euros sur un accord plus court.

Si c’était le cas, il serait assis à côté Jan Oblak en tant que deuxième gardien de but le mieux payé du football mondial.

Tap-ins

– L’AS Roma cherche à se renforcer dans le département des gardiens de but et Sport Mediaset rapporte qu’elle envisage Juan Musso de l’Udinese en remplacement de Pau Lopez, avec Pierluigi Gollini d’Atalanta leur deuxième choix. La Roma joue à l’Udinese dimanche, ce qui donne Giallorossi Le patron Tiago Pinto a l’occasion parfaite de voir de près sa cible.

– L’AC Milan cherche à rafraîchir son côté droit cet été et, ainsi que Florian Thauvin de Marseille, le Rossoneri ciblent Emerson Royal de Barcelone, dit Calciomercato. Royal est actuellement prêté au Real Betis et joue bien, et il devrait revenir au Camp Nou à la fin de la saison. On ne sait pas encore si Ronald Koeman envisage de le garder, mais toute décision de Milan pourrait dépendre de la signature ou non. Diogo Dalot de Manchester United.

– Le côté de la MLS, Orlando City, a semblé taquiner la signature de l’ancien attaquant de l’AC Milan Alexandre Pato. Orlando a publié une image de silhouette d’un canard en caoutchouc («pato» est le portugais pour canard) vendredi, après avoir été lié à l’ancien international brésilien dans le passé.